شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم «سبيس إكس» يمحو 28 مليار دولار من قيمة محفظة «جوجل» والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر إفصاح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن أسهم شركة سبيس إكس شكلت نحو 95.05% من محفظة الأسهم العامة لشركة ألفابت، الشركة الأم لـ«جوجل»، حتى 30 يونيو، بقيمة بلغت نحو 94 مليار دولار.

وأظهر الإفصاح ارتفاع القيمة الإجمالية لمحفظة «ألفابت» الخاضعة للإبلاغ من 4.02 مليار دولار في الربع السابق إلى 99.1 مليار دولار، ويرجع ذلك بالكامل تقريباً إلى ظهور «سبيس إكس» أخيراً كورقة مالية قابلة للتداول عقب طرحها العام الضخم في يونيو.

ويعكس هذا التركيز مستوى لافتاً حتى بمعايير الشركات العملاقة؛ إذ أصبحت «جوجل» عملياً شركة تمتلك محفظة استثمارية عامة تتركز في سهم واحد، بعدما استثمرت في «سبيس إكس» منذ عام 2015، عندما ضخت إلى جانب فيديليتي نحو 500 مليون إلى 900 مليون دولار في الشركة، التي كانت قيمتها آنذاك تقارب 12 مليار دولار.

لكن إفصاحات 13F تعكس مراكز استثمارية بأثر رجعي، بينما لم تتوقف أسهم «سبيس إكس» عن التحرك منذ 30 يونيو. فقد دخل السهم في موجة تراجع حادة بعدما تجاوز 225 دولاراً بقليل عقب الطرح العام، ما أدى إلى محو جزء كبير من المكاسب الدفترية التي حققتها «ألفابت».

وباحتساب قيمة حصة «ألفابت» وفق أحدث مستويات السهم المنخفضة، فإن قيمة استثمارها في «سبيس إكس» تقترب حالياً من 66 مليار دولار، بانخفاض يقارب 30% عن قيمة الحصة المسجلة في إفصاح 30 يونيو، وذلك خلال أسابيع قليلة فقط.

سهم «سبيس إكس» يقفز 10% الجمعة

وزادت التطورات تقلبات السهم بشكل أكبر، إذ ارتفع سهم «سبيس إكس» بأكثر من 10% خلال تعاملات الجمعة، مستعيداً جزءاً من خسائره الأخيرة بعدما تراجع إلى نحو 115 دولاراً يوم الخميس.

ويمثل هذا التحرك اليومي الحاد في سهم تبلغ قيمته السوقية أكثر من 1.6 تريليون دولار مثالاً واضحاً على التقلبات التي بات يتعين على المستثمرين طويلَي الأجل، ومن بينهم «ألفابت»، التعامل معها.

ومع ذلك، هناك عامل يحد من التأثير الفوري لهذه التقلبات، إذ إن معظم أسهم «ألفابت» في «سبيس إكس» تخضع لقيود على البيع.

ووفقاً لبيانات «بلومبرج»، تخضع حصة تبلغ قيمتها نحو 80 مليار دولار لقيود بيع قصيرة الأجل بعد الطرح العام، بينما تبقى حصة أخرى بقيمة 14.1 مليار دولار مقيدة حتى الربع الثالث من عام 2027.

وبالنسبة إلى «جوجل»، التي أصبحت «سبيس إكس» تهيمن على محفظتها الاستثمارية العامة، فإن تقلبات السهم ستكون العامل الأبرز في تحديد قيمة هذه المحفظة. ومن المرجح أن يبدو إفصاح «ألفابت» المقبل وفق نموذج 13F مختلفاً بدرجة كبيرة، اعتماداً على مستوى سهم «سبيس إكس» عند نهاية الربع المقبل.

وارتفع سهم «سبيس إكس» بنسبة 10.85% إلى 127.39 دولار وقت نشر التقرير يوم الجمعة، وفق بيانات «Benzinga Pro».