تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 07-08-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق مستوى المقاومة المهم 65,000$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص صعود السعر على المدى القريب، خاصة مع تأثره بالخروج في وقت سابق من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.