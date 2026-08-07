الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 07-08-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 16:10 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق مستوى المقاومة المهم 65,000$، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص صعود السعر على المدى القريب، خاصة مع تأثره بالخروج في وقت سابق من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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