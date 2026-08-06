النفط يتجه نحو الارتفاع وسط ترقب نتائج المحادثات الإيرانية-العُمانية

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس، في ظل حالة من الحذر بين المستثمرين بشأن ما إذا كانت المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان ستؤدي إلى استعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بينما أعادت التقارير عن هجمات استهدفت ناقلات نفط سعودية في البحر الأحمر وخليج عدن المخاوف بشأن الإمدادات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.1% إلى 80.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:31 بتوقيت جرينتش، فيما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% إلى 75.95 دولار للبرميل.

تفاهمات مشتركة

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أعلن الأربعاء أن إيران وسلطنة عُمان توصلتا إلى تفاهم بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار الملاحة عبر مضيق هرمز، وأن إعلاناً مشتركاً يجري الإعداد له، شريطة عدم تدخل أطراف أخرى.

وبموجب الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عُمان لإنهاء النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، سوف تمنح طهران السيطرة على السفن المتجهة إلى الخليج عبر مضيق هرمز، في واحدة من أكبر التنازلات المقدمة لإيران حتى الآن.

وقبل اندلاع الصراع في أواخر فبراير، كان المضيق يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

المخاطر الجيوسياسية لا تزال قائمة

وأظهرت بيانات الشحن أن صادرات دول الخليج من النفط الخام والمكثفات ظلت مستقرة إلى حد كبير خلال يوليو، لكنها بقيت أقل بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وفي الوقت نفسه، حذرت إيران دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيقابل برد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في المنطقة، وفقاً لخمسة مصادر، في إطار سعي طهران إلى رفع كلفة أي عمل عسكري عبر تهديد حلفاء واشنطن الإقليميين.

وأعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن، الأربعاء، أنها شنت هجوماً صاروخياً على ناقلة نفط سعودية قبالة ميناء ينبع على البحر الأحمر، إضافة إلى هجوم آخر استهدف ناقلة سعودية في خليج عدن، فيما لم تصدر السعودية أي تأكيد رسمي بشأن الحادثتين.

وفي تطور آخر، أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن السعودية خفضت بشكل طفيف سعر البيع الرسمي لخامها القياسي العربي الخفيف إلى الأسواق الآسيوية لشحنات سبتمبر.