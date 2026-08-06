الاقتصاد

سعر سهم أشورانت (AIZ) يسجل سعر تاريخي جديد – توقعات اليوم – 06-08-2026

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سعر سهم أشورانت (AIZ) يسجل سعر تاريخي جديد – توقعات اليوم – 06-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-06 11:33 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06

حلق سعر سهم أشورانت Assurant (AIZ) عالياً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تسجيل مستوى قياسي جديد، ليخترق مستوى المقاومة المحوري 284.00$، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد السهم لمكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 284.00$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 315.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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