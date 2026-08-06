سعر سهم أشورانت (AIZ) يسجل سعر تاريخي جديد – توقعات اليوم – 06-08-2026

حلق سعر سهم أشورانت Assurant (AIZ) عالياً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تسجيل مستوى قياسي جديد، ليخترق مستوى المقاومة المحوري 284.00$، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد السهم لمكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 284.00$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 315.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد