ستيلر كوين (XLMUSD) يعمق من خسائره – تحليل – 06-08-2026

واصل سعر عملة ستيلر كوين (XLMUSD) الانخفاض خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.1700$، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 0.1500$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط