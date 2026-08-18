سعر النفط الخام يستقر على مكاسب قوية – توقعات اليوم – 18-08-2026

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على مكاسب حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد لمهاجمة مستوى المقاومة المهم 85.00$، وهي المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية، مستفيدًا من استمرار تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

وفي المقابل من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي، وهو ما قد يكبح من وتيرة صعود السعر خلال الفترة القريبة المقبلة.