الاقتصاد

سعر النفط الخام يستقر على مكاسب قوية – توقعات اليوم – 18-08-2026

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سعر النفط الخام يستقر على مكاسب قوية – توقعات اليوم – 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 00:50 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على مكاسب حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد لمهاجمة مستوى المقاومة المهم 85.00$، وهي المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية، مستفيدًا من استمرار تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

 

وفي المقابل من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي، وهو ما قد يكبح من وتيرة صعود السعر خلال الفترة القريبة المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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