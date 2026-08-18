سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 18-08-2026

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة المحوري 1.3555، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول الزوج اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وقد نجح الزوج خلال هذا التذبذب بتصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لنلاحظ دخولها في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يمنحه مساحة أوسع لاستئناف مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.