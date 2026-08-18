سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 18-08-2026

ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح الزوج في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لاستئناف مكاسبه القوية من جديد في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من تلك المؤشرات، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.