الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 18-08-2026

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سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 01:26 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح الزوج في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لاستئناف مكاسبه القوية من جديد في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من تلك المؤشرات، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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