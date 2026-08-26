سعر سهم رسن (8313) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 26-08-2026

قفز سعر سهم رسن (8313) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي خاصة وقد جاء هذا الارتفاع مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ليعيد السهم فرض سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أعلى سعر 140.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 158.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد