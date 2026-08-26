شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يبلغ ذروة 12 أسبوعاً بفعل بيانات التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •التضخم الأسترالي أعلى من التوقعات في يوليو

•ضغوط تضخمية راسخة على بنك الاحتياطي الأسترالي

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في سبتمبر



ارتفع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى في 12 أسبوعًا ،وذلك عقب صدور بيانات تضخم أعلى من التوقعات فى أستراليا.



تظهر تلك البيانات استمرار الضغوط التضخمية الراسخة على صانعي السياسة النقدية فى بنك الاحتياطي الأسترالي ،الأمر الذي يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية فى سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.35% إلى (0.7187) الأعلى منذ 2 يونيو الماضي ،من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.7163)، و سجل أدنى مستوى عند (0.7157).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة0.2% مقابل الدولار الأمريكي ،في ثاني مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.



التضخم في أستراليا

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء عن المكتب الأسترالي للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ارتفع سنويًا بنسبة 3.5% في يوليو ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.3% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.8% في يونيو.



التضخم الأسترالي أعلى من التوقعات في يوليو



تظهر تلك البيانات ابتعاد التضخم المستمر عن النطاق المستهدف من بنك الاحتياطي الأسترالي بين 2 : 3% على المدى المتوسط ،الأمر الذي يعزز من احتمالات الاستمرار فى تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.



قالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك"في وقت سابق :معدل التضخم مرتفع للغاية ،ولا يمكننا السماح له بالخروج عن السيطرة ،وهناك قلق من استمرار هذا المستوى المرتفع من التضخم.



وبعد أرقام التضخم أعلاه، دعا دويتشه بنك إلى رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في سبتمبر، مشيرًا إلى مخاطر تصاعدية جديدة على التضخم.



الفائدة الأسترالية

•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في سبتمبر من 17% إلى 36%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن التطورات الاقتصادية فى أستراليا.



توقعات حول أداء الدولار الأسترالي

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الدولار الأسترالي فى المنطقة الإيجابية مقابل نظيره الأمريكي ،بسبب ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية مرة أخرى هذا العام.



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