بعد اختبار البيتكوين لمستوى 52 ألف دولار القيمة السوقية للعملات المشفرة تصل إلى 2 تريليون دولار

خلال 24 ساعة الماضية، شهد سعر البيتكوين اتجاه صعودي ملحوظ، حيث تخطى سعر العملة الرقمية الرائدة حاجز 52,000 دولار.

تشهد العملات الرقمية البديلة نموا أيضا، مع ارتفاع سعر عملة XRP إلى 0.57 دولار، بينما تقترب ADA من 0.6 دولار.

البيتكوين يصل لمستوى 52,000 دولار:

خلال الأسبوع الماضي، ظهرت العملة الرقمية الأساسية بمظهر قوي، محققة مكاسب بلغت نسبتها 13٪، مسجلة بذلك أفضل أداء أسبوعي لها منذ أكتوبر من العام الماضي.

انطلقت العملة يوم الاثنين بانخفاض طفيف من 48,800 دولار إلى 48,000 دولار، ولكن هذا الانخفاض لم يدم طويلا.

بدأ السعر في التحرك صعودا بعد ساعات قليلة، متجاوزا حاجز 50,000 دولار لأول مرة منذ نهاية عام 2021.

تلا ذلك تراجع مؤقت آخر دفع سعر البيتكوين نحو الانخفاض إلى 48,400 دولار يوم الثلاثاء عقب إعلان الولايات المتحدة عن أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك.

بعدها بدأت عملة البيتكوين تمضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات، ولم يطل الوقت حتى شهدنا ارتفاعا آخر في الأسعار يوم الأربعاء، مما أعاد العملة مرة أخرى إلى مسار الصعود.

في وقت سابق من نهار اليوم، استمرت الزيادة في قيمة العملة الرقمية، حيث تجاوزت العملة مستوى 52,000 دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها في عدة سنوات لتعود بعدها إلى مستوى 51 ألف دولار وبقيت تداول عنده في وقت كتابة هذا المقال.

بعد أن استعادت عملة البيتكوين حاجز التريليون دولار المرغوب فيه مجددا يوم أمس، ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين اليوم إلى 1.016 تريليون دولار (حسب CoinGecko)، مع بلوغ نسبة هيمنتها 50% حسب CoinGecko وأكثر من 52% حسب coinmarketcap.

انتعاش العملات الرقمية البديلة:

كانت عملة الايثيريوم أيضا من بين العملات الرقمية الأكثر إثارة للإعجاب من حيث الأداء مؤخرا.

بزيادة أخرى بنسبة 2٪ خلال 24 ساعة الماضية، دفعت الزيادة ثاني أكبر العملات الرقمية إلى 2,800 دولار لأول مرة منذ مايو 2022.

سجلت عملة بينانس وكاردانو والريبل والدوج كوين وأفالانش مكاسب يومية ملحوظة بحوالي 3-4٪، بينما تراجعت عملة البيتكوين كاش وICP بنسبة أكبر من العملات البديلة الكبيرة.

كما حققت معظم العملات الرقمية البديلة ذات القيمة السوقية المنخفضة والمتوسطة مكاسب مثيرة للإعجاب لعدة أيام متتالية، مما ساهم في استعادة القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات الرقمية إلى مستوى 2 تريليون دولار على CoinGecko (وهي قريبة من هذا المستوى على coinmarketcap).

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