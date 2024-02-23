سعر البيتكوين يواجه صعوبات عند مستوى 51000 دولار تزامنا مع انخفاضات أكبر في السوق!

في محاولة لتجاوز عتبة 52000 دولار، واجهت عملة البيتكوين عقبات وتراجعت بشكل ملحوظ، بينما سجلت العملات الرقمية البديلة انخفاضات أكبر خلال نفس الفترة الزمنية، مع تصدر العملة الرقمية LINK وUNI وICP لقائمة العملات الرقمية المنخفضة بشكل أكبر.

تعثر البيتكوين عند مستوى 52,000 دولار:

بعد أسابيع من الأداء الإيجابي وتحقيق مكاسب تجاوزت 10,000 دولار، وصلت عملة البيتكوين إلى ذروة جديدة منذ سنوات عند 53,000 دولار.

ومع ذلك، خلال الأسبوع الماضي، شهدت العملة الرقمية تحركات أقل حدة، محافظة على نطاق تداول ضيق بين 51,000 و52,000 دولار.

محاولة اليوم السابق لتخطي هذه المقاومة واجهت مقاومة شديدة من المضاربين على الانخفاض، مما أدى إلى دفعها نحو تراجع كبير.

هذا التقلب أسفر عن تصفيات بقيمة 125 مليون دولار في اليوم السابق.

حاليا، تواجه عملة البيتكوين صعوبة في الحفاظ على مستوى فوق 51,000 دولار، مع تراجع قيمتها السوقية إلى تريليون دولار وانخفاض هيمنتها على سوق العملات الرقمية بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 49% وفقا لمؤشرات CG.

تزامنا مع تراجع سعر البيتكوين تراجعت العديد من أسعار العملات الرقمية البديلة وهو ما أدى بهبوط القيمة السوقية الإجمالية لمستوى 1.95 تريليون دولار.

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