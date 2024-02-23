صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبيتكوين تحقق إنجاز قياسي بالوصول لحجم تداول يفوق 50 مليار دولار

سجلت الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات والمتعلقة بالبيتكوين، والتي أُطلقت مؤخرا (بالضبط في 11 يناير 2024)، حجم تداول يفوق 50 مليار دولار كإجمالي تراكمي، ما يمثل نقطة تحول مهمة في عالم الاستثمار في العملات الرقمية.

البيانات المستخرجة من “BitMEX Research” عبر منصة X تعرض أرقام التداول على مدى ستة أسابيع بالإضافة إلى أداء الأصول الأساسية.

هذا التقدم الكبير يأتي في أعقاب الموافقات التنظيمية التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لصناديق الاستثمار المتداولة من شركات رائدة مثل BlackRock، Fidelity، وBitwise.

المصادقة التنظيمية تعزز نمو البيتكوين، حيث يعكس الارتفاع في حجم التداول لهذه الصناديق اهتمام وثقة المستثمرين المتزايدين بهذه الأدوات المالية المنظمة.

الإحصاءات تظهر أن حجم التداول التراكمي لهذه الصناديق قفز من 28.3 مليار دولار في بداية الشهر إلى 50.5 مليار دولار بنهاية يوم التداول الخميس.

يوم الثلاثاء الماضي شهد قفزة في حجم التداول بأكثر من 2.5 مليار دولار على مدى عدة أسابيع، ما ساهم بشكل كبير في الزيادة الكلية.

في يوم أول أمس الخميس وحده، بلغ حجم التداول الفوري لصناديق البيتكوين 1.2 مليار دولار، مع تصدر IBIT من BlackRock بـ457.2 مليون دولار، يليه GBTC من Grayscale وFBTC من Fidelity بمبالغ 348.8 مليون دولار و255.7 مليون دولار على التوالي.

القدرة التنافسية بين هذه الصناديق تظهر أيضا في تغيرات حصص السوق، حيث شهد صندوق GBTC من Grayscale انخفاض تدريجي في حصته من السوق من 50.5% إلى 28.6% منذ إطلاق صناديق البيتكوين في 11 يناير، مع تأثير التدفقات الخارجية اليومية على هذا التوجه.

فيما يخص البيتكوين المحتفظ بها، فإن الأصول الإجمالية التي تقع تحت الإدارة لتسعة من صناديق البيتكوين المتداولة، باستثناء صندوق GBTC المحول من Grayscale، تقترب بسرعة من 300,000 BTC، بإجمالي 292,615 BTC، ما يعادل حوالي 14 مليار دولار.

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