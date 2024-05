تقرير: عمليات الاختراق والاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية تسجل أدنى مستوياتها في شهر أبريل 2024

سوق الكريبتو من أصعب الأسواق ليس فقط من حيث التحليل الفني ورسم التوقعات بل من ناحية الحفاظ على أمان المحفظة الرقمية والتعامل الآمن مع منصات الكريبتو المختلفة.

وفقا لشركة “

#CertiKStatsAlert 🚨



Combining all the incidents in April we’ve confirmed ~$25.7m lost to exploits, hacks and scams.



The lowest figure we’ve recorded, dating back to 2021.



A 141% decrease from March



Exit scams: ~$4.3m

Flash loans: ~$129k

Exploits: ~$21m



