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سوق الكريبتو من أصعب الأسواق ليس فقط من حيث التحليل الفني ورسم التوقعات بل من ناحية الحفاظ على أمان المحفظة الرقمية والتعامل الآمن مع منصات الكريبتو المختلفة.
وفقا لشركة “
المختصة في البحث وتحليل أمان شبكات البلوكشين والكريبتو فإنه تم تسجيل انخفاض كبير في عدد عمليات الاحتيال والاختراق المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة في شهر أبريل.
#CertiKStatsAlert 🚨— CertiK Alert (@CertiKAlert) April 30, 2024
Combining all the incidents in April we’ve confirmed ~$25.7m lost to exploits, hacks and scams.
The lowest figure we’ve recorded, dating back to 2021.
A 141% decrease from March
Exit scams: ~$4.3m
Flash loans: ~$129k
Exploits: ~$21m
More details below pic.twitter.com/zfSh8mabzJ
بلغة الأرقام سجل سوق الكريبتو خسائر تقدر قيمتها بما يقارب 25.7 مليون دولار في شهر أبريل نتيجة عمليات الاحتيال والاختراق.
هذا الرقم يمثل انخفاض بنسبة 141% عن خسائر الشهر السابق، ما يعني تحسن ملحوظ في زيادة الأمان في صناعة العملات الرقمية المشفرة.
النسبة الأكبر من خسائر شهر أبريل جاءت نتيجة استغلال الثغرات حيث وصلت قيمة هذه الخسائر إلى 21 مليون دولار.
هذا الانخفاض في الخسائر يعني علامة إيجابية وواعدة في صناعة العملات الرقمية المشفرة التي عانت الويلات في السنوات الماضية جراء الاختراقات والخسائر المتكررة.
بالنسبة لانخفاض الخسائر فيعود لعدة أسباب لعل أبرزها التحكم الأكبر في المعاملات حيث يتم تجميد الأصول المسروقة بشكل سريع ما يعني وقف عمليات السرقة في وقت مبكر واسترداد الأصول المسروقة أو تجميدها وعدم ترك المجال للمحتالين للاستفادة منها.
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كانت هذه تفاصيل خبر تقرير: عمليات الاختراق والاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية تسجل أدنى مستوياتها في شهر أبريل 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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