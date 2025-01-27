منصة تداول العملات الرقمية "Bitpanda" تحصل على ترخيص MiCAR يسمح لها بالعمل في 27 دولة أوروبية حصلت منصة تداول العملات الرقمية “Bitpanda” على ترخيص “MiCAR” من هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية (BaFin)، مما يمكنها من تقديم خدماتها عبر الاتحاد الأوروبي تحت إطار تنظيمي موحد. يعد هذا الترخيص خطوة كبيرة لتوسيع عمليات الشركة وتعزيز الامتثال والشفافية في صناعة العملات المشفرة. تخطط شركة “Bitpanda”، التي تجاوزت قاعدة مستخدميها 6 مليون في ديسمبر 2024، لتقديم خدماتها لمزيد من عملاء التجزئة والمؤسسات في جميع أنحاء أوروبا. بفضل هذا الترخيص، ستتمكن الشركة من تقليل التعقيدات التشغيلية وتقديم استثمارات آمنة لأكثر من 450 مليون شخص في السوق الأوروبية. اقرأ أيضا: شركة “MicroStrategy” تشتري مزيد من البيتكوين بقيمة مليار دولار: التفاصيل سوق العملات المشفرة يخسر 250 مليار دولار تزامنا مع هبوط البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ 11 يوم



