سعر البيتكوين يقترب من 113 ألف دولار و”MYX “Finance تتصدر العملات البديلة

شهدت عملة البيتكوين تعافي ملحوظ في قيمتها خلال الساعات الماضية، مقتربة من حاجز 113,000 دولار لأول مرة منذ يوم الجمعة، في مؤشر على تحسن ثقة السوق بعد تقلبات الأسبوع السابق.

رغم تراجعها المؤقت إلى ما دون 108,000 دولار خلال الأيام الماضية، تمكنت العملة من تسجيل صعود قوي نهاية الأسبوع، مدعومة بالتقارير الاقتصادية الأمريكية، حيث بلغت 113,400 دولار على منصة “Bitstamp” قبل أن تتراجع سريعا بنحو 3000 دولار.

ومع بداية الأسبوع الجديد، عاودت العملة الارتفاع لتتداول مجددا عند مستويات تقارب 113,200 دولار، رغم بعض الضغوط البيعية، وتبلغ قيمتها السوقية حاليا نحو 2.25 تريليون دولار، مع تراجع طفيف في هيمنتها إلى 56.1%.

أما على صعيد العملات البديلة، فقد تصدّرت العملة الرقمية “MYX Finance” المشهد بعد تسجيلها ارتفاع يومي قوي بنسبة 280% لتتداول فوق 16 دولار، في أداء نادر بين أكبر 100 عملة من حيث القيمة السوقية.

تبعتها العملة الرقمية WLD بارتفاع إضافي بنسبة 50%، حيث تخطت حاجز 2 دولار قبل أن تتراجع قليلا.

وشهدت كل من M وSKY وENA وNEAR وBONK وPENGU مكاسب يومية تراوحت بين 7% و13%، بينما سجلت HYPE أعلى مستوى لها على الإطلاق متجاوزة 54 دولار بعد ارتفاع بنسبة 6%.

كما حققت العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل LIKE وADA وXLM مكاسب ملحوظة بلغت نحو 5.5%.

