ناسداك تضخ 50 مليون دولار في شركة Gemini ضمن توسعها نحو العملات الرقمية

تستعد ناسداك لاستثمار 50 مليون دولار في منصة “Gemini”، إحدى منصات التداول الرائدة في سوق العملات المشفرة، وذلك وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة.

ورغم غياب التفاصيل الكاملة حول طبيعة الصفقة، سواء من حيث هيكل الاستثمار أو نسب الملكية المحتملة، إلا أن هذه الخطوة تُظهر اهتمام متزايد من جانب ناسداك بتوسيع حضورها في قطاع الأصول الرقمية.

يُنظر إلى هذا الاستثمار كجزء من استراتيجية أوسع تتبعها ناسداك لدخول مجال البلوكشين والخدمات المرتبطة بالتداول العملات الرقمية، في وقت تشهد فيه الصناعة موجة جديدة من الانفتاح المؤسساتي.

ومن المتوقع أن يمنح هذا التمويل منصة “Gemini” دفعة قوية لتوسيع خدماتها وتطوير بنيتها التحتية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين منصات التداول العالمية الأخرى على رأسها بينانس وكوين بيس.

اقرأ أيضا:

عملة HYPE تسجل أعلى مستوى تاريخي لها: إليكم السبب وراء الارتفاع!

محلل يحذّر من خدعة ارتفاع العملات البديلة قبيل نشر بيانات التضخم واجتماع الفيدرالي الأمريكي

