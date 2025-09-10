هيئة الأوراق المالية الأميركية تؤجل قراراتها بشأن صناديق Bitwise وGrayscale إلى نوفمبر

تام شمس - الأربعاء 10 سبتمبر 2025 02:50 مساءً - أجّلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) قراراتها المتعلقة بكل من صندوق Bitwise Dogecoin ETF وصندوق Grayscale Hedera ETF، حيث أبقت الطلبين قيد المراجعة حتى 12 نوفمبر.

ففي يوم الثلاثاء، مددت الهيئة الموعد النهائي لمقترح NYSE Arca لإدراج صندوق Bitwise Dogecoin ETF. وكان الطلب قد قُدم في مارس ونُشر في السجل الفيدرالي بتاريخ 17 مارس، ما أطلق فترة المراجعة القانونية.

وفي اليوم نفسه، مددت الهيئة أيضاً مراجعتها لطلب Grayscale لإدراج صندوق Hedera ETF، محددةً نفس الموعد النهائي في نوفمبر.

وقد قامت Grayscale بتحديث ملفاتها الخاصة بصناديقها القديمة لكل من لايتكوين (LTC) وبيتكوين كاش (BCH)، بهدف تحويلها من صناديق استئمانية إلى صناديق ETF. إذ إن نقل الصناديق إلى بورصة وطنية سيسمح بإنشاء الأسهم واستردادها يومياً، ما يبقي الأسعار أقرب إلى صافي قيمة الأصول (NAV) ويقلل من الفوارق الكبيرة في التداول خارج البورصة (OTC).

وكانت الشركة قد أرست سابقة في عام 2024 حين حوّلت Grayscale Bitcoin Trust المُرمزة (GBTC) إلى أول صندوق بيتكوين فوري (Spot ETF) في الولايات المتحدة، بعد معركة قضائية مع هيئة الأوراق المالية. وتسعى الآن لتطبيق النموذج نفسه على كل من بيتكوين كاش ولايتكوين.

التأجيلات تعكس مساراً غير مؤكد لصناديق ETF الخاصة بالعملات البديلة

أدى تدفق طلبات صناديق ETF الخاصة بالعملات البديلة في عام 2025 إلى ترك الهيئة أمام تراكم متزايد من الملفات.

فحتى 31 يوليو، تم تقديم ما لا يقل عن 31 طلباً لصناديق ETF فورية للعملات البديلة في النصف الأول من 2025، بما في ذلك مقترحات لعملات XRP ودوجكوين وسولانا ولايتكوين وأفالانش وBNB.

وبحلول 29 أغسطس، كان هناك ما لا يقل عن 92 منتج ETF مرتبط بالكريبتو بانتظار قرارات الهيئة. ومن اللافت أن الاهتمام المؤسسي كان مرتفعاً بشكل خاص تجاه سولانا (SOL)، مع ثمانية طلبات، وXRP مع سبعة طلبات قيد الدراسة.

وفي معظم الحالات، اختارت الهيئة استخدام كامل فترات المراجعة القانونية، عبر تمديد المهل النهائية بشكل متكرر بدلاً من إصدار موافقات أو رفض مبكر.

وفي أغسطس، أجّلت الهيئة عدة طلبات لصناديق كريبتو، منها صندوق Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF المقدم من NYSE Arca إلى 8 أكتوبر، وصندوقا 21Shares وBitwise Solana ETFs إلى 16 أكتوبر، وصندوق 21Shares Core XRP Trust إلى 19 أكتوبر.

وفي 25 أغسطس، مددت الهيئة مراجعتها لمقترح Cboe BZX لإدراج صندوق WisdomTree XRP Fund محددةً 24 أكتوبر موعداً جديداً، وفي اليوم نفسه أجّلت قرارها بشأن صندوق Canary PENGU ETF إلى 12 أكتوبر.