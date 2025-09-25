منصة Aster تقود طفرة في منصات DEX للعقود الدائمة مع 70 مليار دولار حجم تداول يومي

تام شمس - الخميس 25 سبتمبر 2025 05:54 مساءً - ارتفعت أحجام التداول في منصات التداول اللامركزي (DEXs) للعقود الدائمة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 70 مليار دولار يوم الخميس، مدفوعةً بأداء منصة Aster، وهي منصة مشتقات جديدة على شبكة BNB Chain.

وسجّلت منصات العقود الدائمة اللامركزية أرقامًا قياسية في أحجام التداول لثلاثة أيام متتالية، مع تزايد النشاط في هذا القطاع. ففي يوم الثلاثاء، بلغ إجمالي حجم التداول على هذه المنصات 52 مليار دولار، ثم ارتفع إلى 67 مليار دولار يوم الأربعاء، قبل أن يتجاوز 70 مليار دولار يوم الخميس، ما يؤكد الزخم المتجدد في أسواق المشتقات ضمن قطاع التمويل اللامركزي (DeFi).

وتصدرت Aster القائمة بحجم تداول بلغ نحو 36 مليار دولار خلال 24 ساعة، أي ما يزيد عن نصف النشاط الكلي على منصات العقود الدائمة يوم الخميس. وتفوقت المنصة على منافسين بارزين مثل Hyperliquid وLighter، حيث تجاوز حجم التداول لديهما 10 مليارات دولار لكل منهما.

أحجام التداول في منصات DEX للعقود الدائمة. المصدر: DefiLlama

الزراعة التحفيزية تدفع نشاط التداول في منصات العقود الدائمة

جاء الأداء اللافت لـ Aster يوم الخميس بعد بروزها المتزايد في مجال المشتقات اللامركزية. ففي يوم الأربعاء، تجاوزت المنصة منافسيها بحجم تداول بلغ 24.7 مليار دولار خلال 24 ساعة، أي أكثر من ضعف أداء Hyperliquid في ذلك اليوم.

ورغم أن حجم التداول يُعد مؤشرًا رئيسيًا لقياس اهتمام السوق وثقته بمنصة معينة، إلا أن صعود Aster كان مدفوعًا أيضًا بالحوافز القوية التي تقدمها للمستخدمين.

حيث يمنح التداول والسك والاحتفاظ بالأصول على منصة Aster المستخدمين نقاطًا تؤهلهم للحصول على إيردروب من Aster.

وبسبب ذلك، حذّر بعض أعضاء المجتمع من أن هذه الزيادة في حجم التداول قد تكون ذات آثار سلبية على المتداولين الأفراد. وقال أحد المستخدمين إن ارتفاع الأحجام قد يبدو إيجابيًا حتى تجفّ المكافآت، معتبرًا أن الأرقام لا تعكس بالضرورة قناعة حقيقية بالسوق.

وأضاف مستخدم آخر أن هذا الارتفاع في حجم التداول يُشبه فترة Fee Mining في البورصات عام 2018 و"صيف DeFi" في عام 2021، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث لم تنتهِ بشكل جيد للمتداولين الأفراد.

وقال: "اسحب حتى ولو مبلغًا صغيرًا، ما لم تكن تعرف جيدًا ما تفعله. فمن السهل جدًا خسارة المال في هذه المرحلة من السوق."

Aster تسجّل 1.25 مليار دولار عقود مفتوحة خلال أسبوع

منذ انطلاقتها، حققت Aster أداءً قويًا في مؤشرات التمويل اللامركزي الأساسية. ففي يوم الجمعة، سجلت المنصة حجم تداول تجاوز 400 مليون دولار وضاعفت القيمة المقفلة (TVL) لديها. واستمر النمو حتى وصلت القيمة المقفلة إلى أكثر من 2 مليار دولار يوم الخميس.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم العقود المفتوحة على Aster وهو مؤشر يقيس إجمالي العقود غير المسوّاة بعد 1.25 مليار دولار يوم الأربعاء.