M2 Capital تستثمر 20 مليون دولار في توكن ENA الخاص بـ Ethena

تام شمس - الخميس 25 سبتمبر 2025 05:54 مساءً - استثمرت شركة M2 Capital، الذراع الاستثمارية التابعة لـ M2 Holdings الإماراتية، مبلغ 20 مليون دولار في توكن الحوكمة ENA الخاص بـ Ethena، وهو بروتوكول عملة رقمية اصطناعية (Synthetic Dollar) مبني على شبكة إيثريوم.

وقالت الشركة في إعلان يوم الخميس إن M2 Holdings، وهي تكتل يملك انكشافًا واسعًا على الأصول الرقمية عبر الحفظ والاستثمار وإدارة الثروات، تخطط لإدماج منتجات Ethena المُرمزة (ENA) ضمن عروضها لعملاء شركة M2 Global Wealth Limited التابعة لها.

وقال كيم وونغ، المدير التنفيذي ورئيس الخزانة في M2 Holdings: "يمثل استثمار M2 في Ethena خطوة مهمة أخرى إلى الأمام لأكثر مستثمري الأصول الرقمية تطورًا في الشرق الأوسط."

وتنضم Ethena إلى قائمة رهانات M2 الاستراتيجية المتنامية، والتي تشمل استثمارها السابق في مؤسسة Sui المُرمزة (SUI)، ودعمها لشركة SUI Group Holdings المدرجة في ناسداك من خلال صفقة استثمار خاص في الأسهم العامة (PIPE).

القيمة المقفلة في Ethena تقترب من 15 مليار دولار

يأتي هذا الإعلان مع ارتفاع القيمة المقفلة (TVL) في بروتوكول Ethena إلى ما يقارب 14.5 مليار دولار، وفقًا لبيانات DefiLlama. وخلال العام الماضي، حقق البروتوكول رسومًا بلغت 666.82 مليون دولار، منها 32.32 مليون دولار إيرادات وأرباح.

القيمة المقفلة في Ethena تصل إلى 14.5 مليار دولار. المصدر: DefiLlama

ويعتمد تصميم Ethena على مزيج من الضمانات المدعومة بالكريبتو مع استراتيجيات تحوّط دلتا محايدة، بهدف تقديم عملة مستقرة مرتبطة بالدولار (USDe) بالإضافة إلى نسخة مدرّة للعوائد (sUSDe) للمستخدمين.

وبحسب موقع المشروع، فإن الأصل المولد للعوائد sUSDe يقدّم معدل عائد سنوي (APY) يبلغ 6%، انخفاضًا من متوسط بلغ 19% في عام 2024. وقد جذب المشروع أكثر من 811,000 مستخدم عبر 24 شبكة بلوكشين.

وقد تواصلت Cointelegraph مع M2 Holdings للتعليق، لكنها لم تتلقَ ردًا حتى وقت النشر.

YZi Labs تعزز استثمارها في Ethena

في الأسبوع الماضي، زادت شركة YZi Labs المرتبطة بـ تشانغبينغ "CZ" تشاو من استثمارها في Ethena لدعم توسع العملة المستقرة الخاصة بها. وستساعد هذه الخطوة على توسيع نطاق عملة USDe على شبكة BNB Chain، وتسريع تطوير عملة USDtb المستقرة والمدعومة بالخزانة، إضافة إلى مشروع Converge، وهو طبقة تسوية مؤسساتية للأصول الحقيقية المُرمّزة.

ويأتي الزخم المتزايد لـ Ethena في وقت تستقطب فيه شركات مدفوعات الكريبتو اهتمامًا متجددًا. فقد كشفت شركة المدفوعات المستقرة RedotPay يوم الخميس عن انضمامها إلى قائمة شركات التكنولوجيا المالية "يونيكورن" بعد إغلاق جولة استثمار استراتيجي بقيمة 47 مليون دولار.