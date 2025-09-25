صانع السوق GSR يقدّم طلبًا لإطلاق صندوق ETF يتتبع شركات خزانة الكريبتو

تام شمس - الخميس 25 سبتمبر 2025 06:34 مساءً - قد تشهد وول ستريت قريبًا إطلاق صندوق متداول بالبورصة (ETF) جديد يضم شركات خزانة الكريبتو، إلى جانب أربعة صناديق أخرى من شركة التداول وصناعة السوق GSR.

وبحسب ملف تنظيمي قُدّم يوم الأربعاء، تسعى الشركة إلى إطلاق GSR Digital Asset Treasury Companies ETF، الذي سيستثمر في شركات عامة مثل شركة Strategy المالكة للبيتكوين (BTC)، أو شركة BitMine Immersion Technologies التي تحتفظ بالإيثر (ETH).

ويمثل هذا الملف أول دخول لشركة GSR في عالم صناديق ETFs. كما تضمن أربعة صناديق أخرى مرتبطة بالإيثر والتحصيص (staking)، من بينها صندوق يهدف إلى تجميع وتتبع أسعار البيتكوين والإيثر وسولانا (SOL).

وتقوم شركات خزانة الكريبتو بشراء وحيازة العملات الرقمية على المدى الطويل، وهي استراتيجية باتت شائعة لجذب التمويل الكبير. لكن بعض الشركات تراهن على عملات بديلة أكثر خطورة لجذب المستثمرين، وهو ما أثار قلق بعض المحللين الذين حذّروا من تشبّع السوق.

ETF لخزائن الكريبتو دون تقييد بنوع الأصول

ذكرت GSR في ملفها أن صندوق خزانة الكريبتو ETF سيشتري أسهماً في شركات عامة تمتلك أصولًا رقمية في ميزانياتها، دون أن يقتصر على الشركات المحتفظة بالبيتكوين أو الإيثر فقط.

وجاء في الملف: "سيستثمر الصندوق، في ظل ظروف السوق الطبيعية، ما لا يقل عن 80% من صافي أصوله (إضافة إلى أي قروض بغرض الاستثمار) في أوراق مالية لأسهم شركات تحتفظ بأصول رقمية في خزائنها المؤسسية."

وحدّد الملف أن الاستثمارات قد تشمل "أي شركة تحتفظ عادةً بجزء كبير من أصولها في عملة رقمية واحدة أو أكثر"، مضيفًا أن الصندوق لا يفرض متطلبات حد أدنى للقيمة السوقية للشركات التي يستثمر فيها.

وسيحتفظ الصندوق مبدئيًا بـ "10–15 مركزًا مكونة من 5 إلى 10 جهات مصدرة"، ومن أمثلة هذه الشركات: SUI Group Holdings التي تحتفظ بتوكن Sui المُرمز (SUI)، وCEA Industries التي تحتفظ بعملة BNB.

GSR تسعى لإطلاق ثلاثة صناديق تحصيص

شمل الملف أيضًا تفاصيل عن صناديق: GSR Ethereum Staking Opportunity ETF، وGSR Crypto StakingMax ETF، وGSR Ethereum YieldEdge ETF، والتي تهدف جميعها إلى الاستفادة من مكافآت التحصيص.

وسيستخدم صندوقا Ethereum Staking وYieldEdge شركة تابعة مملوكة بالكامل خارج الولايات المتحدة لشراء الإيثر وتحقيق التحصيص لصالح الصندوق، نظرًا لكونهما مسجلين بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940 (المعروف بـ 40 Act)، والذي يفرض قيودًا على ما يمكن أن يحتفظ به الصندوق.

كما سيستثمر صندوق Ethereum Staking في صناديق ETFs أخرى للتحصيص بالإيثر، معظمها خارج الولايات المتحدة، بينما سيستخدم صندوق YieldEdge "استراتيجية مشتقات مدارة بنشاط لتعزيز العائد."

أما صندوق StakingMax ETF، المُسجل أيضًا تحت 40 Act، فسيهدف إلى الاستثمار في العملات المشفرة والأوراق المالية مع التركيز بشكل خاص على عملات إثبات الحصة (PoS) واستراتيجيات التحصيص.

صندوق مشترك للبيتكوين والإيثر وسولانا قد يحتفظ بها مباشرة

أما الصندوق الخامس فهو GSR Crypto Core3 ETF، والذي يهدف إلى تتبع البيتكوين والإيثر وسولانا، وقد يحتفظ بالتوكنات مباشرة.

وقد تم تسجيل Core3 بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وهو نفس الإطار القانوني الذي أُطلقت بموجبه منتجات البيتكوين والإيثر الفورية العام الماضي والتي لاقت إقبالًا واسعًا.

وذكرت GSR أن الهدف من الصندوق هو تقديم "تعرض متوازن لثلاثة من أكثر الأصول الرقمية رسوخًا"، مع "الحفاظ على توزيع يقارب ثلث صافي الأصول" لكل من البيتكوين والإيثر وسولانا.

ويأتي تقديم GSR لهذا الملف في وقت أطلقت فيه شركات إدارة أصول أخرى صناديق مشابهة، بعضها يتضمن التحصيص وأخرى تتبع مجموعة من عملات الكريبتو، بينما تسعى وول ستريت إلى زيادة انكشافها على هذا السوق.