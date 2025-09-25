إعادة شراء أسهم شركات خزائن الكريبتو قد تُشير إلى انطلاق "سباق المصداقية"

تام شمس - الخميس 25 سبتمبر 2025 06:34 مساءً - بدأت شركات خزائن الكريبتو تحقق مكاسب في أسعار أسهمها بفضل برامج إعادة شراء الأسهم، والتي يرى محللون أنها قد تكون إشارة إلى دخول هذه الشركات في سباق جديد على المصداقية.

شركة الإعلام Thumzup، المرتبطة بدونالد ترامب الابن والتي تحتفظ بالبيتكوين (BTC) والدوجكوين (DOGE)، أعلنت يوم الأربعاء عن رفع حجم إعادة شراء أسهمها من مليون دولار إلى 10 ملايين دولار، ما دفع سهمها (TZUP) للارتفاع بنسبة 7% خلال الجلسة، ثم بنسبة إضافية بلغت 0.82% بعد ساعات التداول ليُغلق عند 4.91 دولار.

وفي الوقت نفسه، قامت شركة DeFi Development Corp المُرمزة (DFDV)، المالكة لخزانة سولانا، بتوسيع برنامج إعادة شراء أسهمها من مليون دولار إلى 100 مليون دولار. وقد ارتفع سهمها بأكثر من 5% قبل أن يستقر على مكاسب تجاوزت 2%، مع زيادة إضافية بنسبة 1% بعد ساعات التداول ليصل إلى 15.50 دولار.

سجلت شركة DeFi Development Corp ارتفاعًا بنسبة 8% بعد توسيع برنامج إعادة شراء أسهمها من مليون دولار إلى 100 مليون دولار. المصدر: Google Finance

سباق الخزائن يتحول إلى سباق مصداقية

تأتي هذه المكاسب بعد أن توقّع ديفيد دوونغ، رئيس الأبحاث في Coinbase، والباحث كولين باسكو، في تقرير بتاريخ 10 سبتمبر، أن الشركات العامة التي تشتري الكريبتو تدخل مرحلة جديدة من المنافسة "اللاعب ضد اللاعب" للفوز بأموال المستثمرين.

وفي تصريح لـ Cointelegraph، قال ريان مكملين، رئيس الاستثمار في شركة Merkle Tree Capital الأسترالية لإدارة استثمارات الكريبتو، إن إعادة شراء الأسهم تمثل إشارة إلى أن سباق خزائن الكريبتو بدأ يتحول إلى "سباق مصداقية":

"لم يعد كافيًا القول: نحن نحتفظ بالبيتكوين. المستثمرون يريدون تخصيصًا احترافيًا لرأس المال — إعادة شراء أسهم، توزيعات أرباح، استراتيجيات خزانة واضحة."

وأضاف: "دمج أدوات التمويل المؤسسي مع سردية الأصول الرقمية أمر قوي. إنه يُشير إلى أن هذه الشركات تريد أن تُقاس ليس فقط بمدى تعرضها للبيتكوين، بل أيضًا بعوائدها على المساهمين."

إعادة الشراء مؤشر ثقة

لكن ليست كل شركات خزائن الكريبتو التي أعلنت عن إعادة شراء أسهم استفادت من ذلك. فشركة TON Strategy Company (المعروفة سابقًا باسم Verb Technology) قامت بخطوة مشابهة في 12 سبتمبر، إلا أن سهمها (TONX) تراجع بنسبة 7.5%.

وأوضح مكملين أن إعادة شراء الأسهم تمثل "إشارة كلاسيكية على الثقة"، حيث ترى الشركة أن سهمها مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية. وهذا مهم بالنسبة لشركات خزائن الكريبتو المدرجة لأن "تقييماتها غالبًا ما تتأرجح بعلاوة أو بخصم مقابل حيازاتها من البيتكوين (mNAV)."

وأضاف: "إعادة الشراء يمكن أن تضيق هذا الفارق من خلال تقليل المعروض وإظهار الانضباط — وهو ما يكافئه المستثمرون. السعر قد يتحرك أيضًا مع محاولة المتداولين استباق حجم طلب كبير. شراء المزيد من البيتكوين يزيد التعرض للتقلب، بينما إعادة شراء الأسهم تعزز قيمة المساهمين مباشرة مع الحفاظ على سردية الخزانة الكريبتو."

سباق الخزائن: الدولار مقابل البيتكوين

من جانبه، قال كادان ستادلمن، المدير التقني لشركة Komodo Platform القائمة على البلوكشين، إن قيام الشركة باستخدام احتياطياتها النقدية لإعادة شراء الأسهم يقلل من عدد الأسهم المتاحة للجمهور، ما يؤدي إلى ندرة وزيادة في السعر.

وأضاف: "شركات خزائن الكريبتو تتنافس على ابتكار هيكل الخزانة الأكثر جاذبية، لكن ما نشهده هو نوع من الهايبر-بيتكوينايزيشن (التحول نحو البيتكوين)، وهو شكل من أشكال فك الارتباط عن الدولار — البيتكوين في مواجهة الدولار."

خزائن الأصول الرقمية باقية ولن تختفي قريبًا

تتبع منصة Bitbo الشركات التي أضافت البيتكوين إلى ميزانياتها، والتي تحتفظ حاليًا بأكثر من 1.4 مليون عملة، أي ما يعادل نحو 6.6% من إجمالي المعروض.

تمتلك الشركات التي تحتفظ بالبيتكوين أكثر من 1.4 مليون عملة. المصدر: Bitbo

وتتصدر شركة Strategy، المملوكة لمايكل سايلور، هذا السباق، حيث تمتلك 638,985 بيتكوين وتواصل عمليات الشراء بانتظام. ومع ذلك، حذّر بعض المحللين من أن سوق الشركات المشترية للكريبتو أصبح مشبعًا، وأنه ليس جميعها سيستمر على المدى الطويل.

لكن ستادلمن قال إنه لا يعتقد أن "ظاهرة خزائن الأصول الرقمية" ستتراجع في أي وقت قريب، مضيفًا:

"عدد متزايد من الشركات، بما في ذلك شركات Fortune 500، سيخصص جزءًا من خزائنها للبيتكوين وأصول رقمية أخرى."

وختم بالقول: "السؤال الكبير للمستثمرين هو: أي الشركات أكثر احتمالًا للاحتفاظ بالبيتكوين في جميع الظروف، بدلاً من البيع خلال الأسواق الهابطة أو حالات الذعر؟"