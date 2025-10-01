تقرير: أكثر من 70% من معاملات العملات المستقرة في الربع الثالث مرتبطة بالروبوتات

تام شمس - الأربعاء 1 أكتوبر 2025 05:50 مساءً - شهدت تحويلات العملات المستقرة ارتفاعًا قياسيًا لتصل إلى 15.6 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2025، مع ارتباط جزء كبير من النشاط بروبوتات التداول الآلي، وفقًا لبحث جديد صادر عن منصة التداول CEX.io.

وقال إيليا أوتيتشينكو، محلل أبحاث السوق في CEX.io، يوم الأربعاء، إن الربع الثالث من عام 2025 يُعدّ "الفترة الأكثر نشاطًا على الإطلاق" بالنسبة للعملات المستقرة، حيث بلغ إجمالي قيمة التحويلات 15.6 تريليون دولار، وهو أقوى ربع حتى الآن.

وأوضح أوتيتشينكو لـ Cointelegraph أن حساباتهم باستخدام بيانات من Visa/Allium وArtemis أظهرت أن التحويلات المعتمدة على الروبوتات شكّلت نحو 71% من إجمالي حجم تحويلات العملات المستقرة خلال الربع الثالث.

أما الأنشطة العضوية (غير المرتبطة بالروبوتات) فقد مثّلت حوالي 20%، في حين نُسبت النسبة المتبقية البالغة 9% إلى معاملات العقود الذكية الداخلية والعمليات بين البورصات.

إجمالي حجم معاملات العملات المستقرة. المصدر: CEX.io

أهمية التمييز بين المعاملات للجهات التنظيمية

قال أوتيتشينكو إن من "الضروري" للجهات التنظيمية التمييز بين هذين النوعين عند تقييم المخاطر النظامية واعتماد العملات المستقرة في العالم الواقعي.

وعند سؤاله عن كيفية التفريق بين روبوتات التداول عالية التردد والأنشطة التلاعبية مثل التداول الوهمي (wash trading)، أوضح أن كلا النوعين يدخلان ضمن نسبة الـ71%. وأضاف:

"كلاهما مشمول، والروبوتات غير المميزة التي تنفذ أكثر من 1,000 معاملة شهريًا وحجم تداول يتجاوز 10 ملايين دولار شهريًا شكّلت النسبة الأكبر من هذه الحصة."

وأشار أيضًا إلى أن روبوتات القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV) وتلك التي تتفاعل مع بروتوكولات التمويل اللامركزي شكّلت أقل من نصف إجمالي حجم العملات المستقرة. وقال:

"هذا يوضح أنه رغم أن الروبوتات تدفع السيولة والنشاط، فإن جزءًا كبيرًا من ذلك قد لا يعكس استخدامًا اقتصاديًا فعليًا."

المعاملات الصغيرة تسجل مستويات قياسية

في حين أشار التقرير إلى ارتفاع التحويلات عالية التردد غير المميزة، والتي قد تؤدي إلى تضخيم مؤشرات النشاط، فقد أبرز أيضًا زيادة حادة في معاملات التجزئة الصغيرة التي تقل عن 250 دولارًا.

ووجد التقرير أن نشاط التجزئة بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في سبتمبر وخلال الربع الثالث من العام، مما يجعل عام 2025 "الأكثر نشاطًا على الإطلاق لاستخدام العملات المستقرة من قبل التجزئة." ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يتجاوز نشاط التجزئة بالعملات المستقرة 60 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وأوضحت CEX.io أن التداول لا يزال المحرك الأساسي لاعتماد التجزئة، حيث أظهرت بياناتها الداخلية أن نحو 88% من المعاملات دون 250 دولارًا مرتبطة بأنشطة البورصات.

ومع ذلك، فإن نسبة متزايدة تُعزى إلى التحويلات المالية والمدفوعات والتحويلات النقدية، مما يشير إلى حالات استخدام تتجاوز نطاق التداول. وأضافت المنصة أن النشاط غير المرتبط بالتداول قفز بأكثر من 15% في عام 2025، ما يعكس جاذبية العملات المستقرة في المعاملات اليومية.

وقالت CEX.io: "يشير كلا النوعين إلى الدور المتنامي للعملات المستقرة في تسهيل المدفوعات والتحويلات المالية وصرف الأرباح النقدية."

USDT وUSDC يسيطران على التدفقات الفصلية البالغة 46 مليار دولار

بعيدًا عن قيمة المعاملات، شهدت التدفقات الصافية أي الفارق بين العملات المستقرة المُصدَرة والمستردة ارتفاعًا كبيرًا في الربع الثالث من عام 2025. وأظهرت بيانات RWA.xyz أن العملات المستقرة سجلت أكثر من 46 مليار دولار من التدفقات الصافية خلال الربع.

وقادت عملة USDT من Tether الربع بمقدار يقارب 20 مليار دولار من التدفقات الصافية، تلتها عملة USDC من Circle بـ 12.3 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، سجلت العملة المستقرة الاصطناعية Ethena USDe (USDe) تدفقات صافية بقيمة 9 مليارات دولار خلال الربع.