تنفيذي في Coinbase: وكلاء الذكاء الاصطناعي يحتاجون إلى الكريبتو للعمل في الأسواق المالية

تام شمس - الأربعاء 1 أكتوبر 2025 05:50 مساءً - قال جون داغوستينو، رئيس الاستراتيجية المؤسسية في Coinbase، إن العملات المشفرة ستكون ضرورية لعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية بفعالية، لأن بنية النظام المالي التقليدي أصبحت قديمة.

داغوستينو في مقابلة مع برنامج Squawk Box على قناة CNBC يوم الثلاثاء:

"إذا كان وكلاء الذكاء الاصطناعي سيعملون نيابة عن الناس، فعليهم الاعتماد على مصادر حقيقية للمعلومات، لأن عدم القيام بذلك سيكون كارثيًا."

وأضاف:

"الذكاء الاصطناعي هو ذكاء قابل للتوسع بلا حدود، وإذا فكرت في البلوكتشين وهي التكنولوجيا الأساسية وراء الكريبتو باعتبارها مصدرًا للحقيقة قابلًا للتوسع بلا حدود، فإن الاثنين يعملان معًا بشكل مثالي."

جون داغوستينو من Coinbase يرى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يحتاجون إلى الكريبتو ليعملوا بفعالية في الأسواق المالية. المصدر:

الوكلاء يحتاجون إلى نقود أسرع

أوضح داغوستينو أن الأنظمة المالية التقليدية لم تُصمم للتعامل مع معاملات آلية لحظة بلحظة وعلى نطاق واسع، وأن مطالبة وكلاء الذكاء الاصطناعي بالعمل على "سكك مالية عمرها 100 عام" أمر غير واقعي.

وقال:

"إذا كنا سنتجه إلى عالم يُقدّم فيه هؤلاء الوكلاء ميزة العمل بسرعات لا نهائية، فلا بد أن يعملوا على سكك مالية سريعة وقابلة للتوسع بلا حدود. وهذا ما يتيحه البلوكتشين والكريبتو."

وأضاف:

"لن تحاول بث فيلم عبر اتصال Dial-up بطيء. وبالمثل، لا يمكنك أن تطلب من هؤلاء الوكلاء التعامل مع نظام مالي أقدم من تلك الاتصالات."

لا معنى للمقارنة بين البيتكوين والذهب

تطرق داغوستينو أيضًا إلى الجدل المتكرر حول أداء البيتكوين (BTC) مقارنة بالذهب، مشددًا على أن المقارنة بينهما غير منطقية، لأن البيتكوين يتمتع بخصائص يفتقر إليها الذهب.

وقال:

"البيتكوين قابل للبرمجة، رقمي، قابل للتوسع بلا حدود في الحركة، سهل النقل، لا تحتاج إلى حمله عبر الحدود، كما أنه يولد عوائد."

وأضاف:

"إذا كنت من الأشخاص الذين يقلقون بجدية من أن المعروض النقدي العالمي ينمو بنسبة 7% إلى 8% سنويًا، وترى أن ذلك مفرط ويسبب التضخم، فأنت بحاجة إلى أصول قادرة على التغلب على هذا المعدل."

وأكد أنه متفائل أيضًا بالبيتكوين بسبب تريليونات الدولارات المجمعة في أسواق المال، التي تم ركنها عندما بلغت أسعار الفائدة الأمريكية 5% بهدف مواجهة التضخم.

وقال:

"مع انخفاض أسعار الفائدة، يتم تحرير هذه الأصول. صحيح أن جميعها لن يتدفق إلى أصول مثل البيتكوين، لكن جزءًا منها سيفعل."

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفّض أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام في 17 سبتمبر، مع توقعات بمزيد من الخفض. لكن الرئيس التنفيذي لـ جي بي مورغان، جيمي ديمون، شكك في ذلك، قائلًا الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن الفيدرالي سيواجه صعوبة في خفض الفائدة ما لم ينخفض التضخم.

المؤسسات ليست "قطيعًا يندفع نحو الهاوية"

أبدى داغوستينو أيضًا شكوكه بشأن الحديث عن "موجة مؤسساتية" وشيكة لاعتماد الكريبتو، والتي يتوقع البعض أن تكون محركًا رئيسيًا للسوق.

وأوضح أن المؤسسات تعمل بالفعل في هذا المجال، ومن المرجح أن تنضم أخرى لاحقًا، لكن من غير المتوقع حدوث تحول مفاجئ وكبير.

وقال:

"الجميع يتحدث عن موجة مؤسساتية. ومن خلال خبرتي مع صناديق التقاعد والوقف وصناديق الثروة السيادية، أقول: هم لا يستثمرون عبر موجات."

وأضاف:

"إنهم ليسوا قطيعًا من الليمورز يركضون نحو الهاوية في موجة ضخمة. بل إنهم شديدو الحذر، شديدو التفكير."