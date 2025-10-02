Uptober ينطلق: بيتكوين تقترب من أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 120 ألف دولار

تام شمس - الخميس 2 أكتوبر 2025 04:43 مساءً - شهدت أسواق العملات المشفرة قفزة قوية خلال اليوم الماضي، لتسجّل بيتكوين أعلى مستوى لها منذ سبعة أسابيع مع بداية شهر أكتوبر، الذي يُعرف تاريخيًا بأنه الأكثر صعودًا.

ارتفع سعر بيتكوين (BTC) بنسبة 4% خلال 24 ساعة، لتصل العملة الرقمية الأكبر في العالم إلى 119,450 دولارًا على منصة Coinbase في تداولات مبكرة يوم الخميس، وفقًا لبيانات TradingView.

ويمثل هذا السعر أعلى مستوى تصل إليه بيتكوين منذ 14 أغسطس، أي قبل سبعة أسابيع، عندما بدأت بالتصحيح من أعلى مستوى تاريخي لها.

نجحت بيتكوين الآن في تجاوز مستوى المقاومة عند 117,500 دولار، لكنها ما زالت تواجه حاجزًا طفيفًا عند 120,000 دولار. اختراق هذا المستوى سيمهّد الطريق نحو قمم سعرية جديدة، إلا أن السعر تراجع قليلًا إلى 118,947 دولارًا وقت كتابة التقرير.

هذه القفزة رفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 3.5% إلى 4.16 تريليونات دولار، وأعادت الأمل بتجدد الزخم لشهر "Uptober" الصعودي. كما ارتفعت القيمة السوقية لبيتكوين إلى 2.37 تريليون دولار، متجاوزة قيمة شركة Amazon، بحسب بيانات CompaniesMarketCap.

تاريخيًا، يعد شهر أكتوبر الأكثر صعودًا لبيتكوين، حيث حققت مكاسب في 10 من أصل 12 أكتوبر الماضية، وفقًا لبيانات CoinGlass.

بيتكوين تلامس أعلى مستوى في 7 أسابيع على Coinbase. المصدر: TradingView

ضعف سوق العمل يقود إلى خفض الفائدة

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن عدد الوظائف الشاغرة ارتفع بشكل طفيف في أغسطس، في حين انخفض معدل التوظيف.

هذا الأمر زاد من مخاوف سوق العمل، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو تطور إيجابي للأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

وقال توني سيكامور، المحلل في IG Markets، لـ Cointelegraph:

"المسألة تتعلق أساسًا بضعف تقرير التوظيف ADP، الذي تزامن مع بيانات ثقة المستهلك الأضعف هذا الأسبوع، حيث تراجعت فروقات سوق العمل."

وأضاف أن هذا يشير إلى أن معدل البطالة سيرتفع على الأرجح من 4.3% إلى 4.4% في سبتمبر، مما "يضمن المزيد من خفض الفائدة من الفيدرالي."

من جانبه، قال نيك روك، مدير أبحاث في LVRG Research:

"مع ضعف المؤشرات الاقتصادية التقليدية، يُظهر ارتفاع بيتكوين فوق 118 ألف دولار مدى حساسيتها المتزايدة تجاه توقعات السياسة النقدية وجاذبيتها كأداة تحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي."

تُظهر أسواق العقود الآجلة لدى CME الآن احتمالًا بنسبة 99% لخفض الفائدة بمقدار 0.25% في اجتماع الفيدرالي المقبل يوم 29 أكتوبر، ارتفاعًا من 96.2% يوم الاثنين.

العملات البديلة تشتعل أيضًا

بينما تقود بيتكوين السوق إلى الأعلى، حققت إيثر (ETH) أيضًا مكاسب بأكثر من 5% خلال اليوم، لترتفع إلى 4,390 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 سبتمبر.

كما سجلت عملات بديلة أخرى مكاسب أكبر، من بينها سولانا (SOL)، دوجكوين (DOGE)، كاردانو (ADA)، تشينلينك (LINK) و Hyperliquid المُرمزة (HYPE)، إذ ارتفعت جميعها بأكثر من 6% خلال اليوم.