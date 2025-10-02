تقرير: الميم كوينز تجذب المستخدمين… لكن المنصات هي من تحصد الأرباح

تام شمس - الخميس 2 أكتوبر 2025 06:34 مساءً - قد تجذب عملات الميم مستخدمين جددًا إلى شبكات البلوكتشين، لكن الأرباح في الغالب تتدفق إلى المنصات التي تُطلق هذه التوكنات وتتداولها، وفقًا لتقرير جديد صادر عن Galaxy Research.

أظهر التقرير، الصادر يوم الأربعاء، أن معظم المتداولين يخسرون أموالهم في سوق أقرب إلى المقامرة قصيرة الأمد، بينما تحقق مزوّدو البنية التحتية مثل منصات الإطلاق (launchpads)، والبورصات اللامركزية، والروبوتات الآلية للتداول ملايين الدولارات من الإيرادات عبر تسهيل تداول عملات الميم.

كانت منصة Pump.fun القائمة على شبكة Solana، والتي انطلقت مطلع عام 2024، من أبرز المستفيدين؛ إذ تمثل التوكنات المُطلقة عبرها ما مجموعه 4.8 مليار دولار من القيمة السوقية المخففة بالكامل، بحسب التقرير.

وأضافت Galaxy أن من أصل 32 مليون توكن على Solana، تم إطلاق نحو 13 مليون عبر Pump.fun، أي بزيادة تقارب 300% في أقل من عامين. وعلّقت: "لقد حوّلت المنصة عملية إنشاء التوكنات على Solana إلى صناعة كاملة."

إجمالي مبيعات التوكنات على شبكة Solana. المصدر: Galaxy Research

تراجع أوقات الاحتفاظ وتفوّق البوتات

كما أظهر التقرير أن متوسط فترة الاحتفاظ بعملات الميم على Solana انهار إلى نحو 100 ثانية فقط، انخفاضًا من 300 ثانية قبل عام، ما يبرز هيمنة البوتات والمتداولين السريعين على هذا السوق.

على سبيل المثال، تمكنت منصة التداول Axiom من تحقيق أكثر من 200 مليون دولار من الرسوم بعدد موظفين لا يتجاوز 10 أشخاص، بفضل نشاط عملات الميم. وجاء في التقرير: "تمكنت Axiom […] من الوصول إلى ملايين الدولارات من الإيرادات الشهرية عبر تحصيل الرسوم من متداولي الميم كوينز."

في حين تحقق أدوات مثل BONKbot وTrojan أرباحها عبر فرض رسوم على المستخدمين لاقتناص (sniping) التوكنات الجديدة تلقائيًا عند إطلاقها.

الإيرادات اليومية من بُنى الميم كوين التحتية. المصدر: Galaxy Research

Pump.fun مستمرة في التوسع

رغم أن عملات الميم تفتقر إلى أي فائدة فعلية تتجاوز قيمتها الثقافية، تواصل منصات مثل Pump.fun النمو السريع.

ففي 12 يوليو، أطلقت المنصة توكنها الخاص PUMP، في طرح أولي جمع 500 مليون دولار خلال أقل من 12 دقيقة، حيث تم عرض 125 مليار توكن للبيع.

توكنات Pump.fun على شبكة Solana. المصدر: Galaxy Research

وبحسب بيانات DefiLlama، فقد حققت المنصة بين 11 و17 أغسطس إيرادات بلغت 13.48 مليون دولار، وهو أقوى أسبوع لها منذ فبراير.

كما أفاد تقرير لـ Cointelegraph أن حجم التداول عبر Pump.fun تجاوز مليار دولار في يوم واحد بتاريخ 14 سبتمبر، بعد أن سجل 942 مليون دولار في اليوم السابق.

وخلال الثلاثين يومًا الماضية، أظهرت بيانات DefiLlama أن منصة إطلاق عملات الميم حققت نحو 120 مليون دولار من الرسوم.