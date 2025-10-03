قفزة في قيمة بيتكوين لدى Strategy إلى رقم قياسي يبلغ 77.4 مليار دولار مع عودة BTC إلى 120 ألفًا

تام شمس - الجمعة 3 أكتوبر 2025 02:45 مساءً - حققت شركة Strategy Inc.، شركة الخزائن الرقمية التي أسسها مايكل سايلور، رقمًا قياسيًا جديدًا في قيمة أصولها المشفّرة، إذ أصبحت قيمتها تفوق عدة بنوك كبرى، وتوازي الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول.

قال سايلور يوم الخميس:

"بدأت رحلتنا بـ 0.25 مليار دولار في بيتكوين مع خسارة غير محققة بلغت 0.04 مليار دولار على الفور."

وأشار إلى أن مقتنيات الشركة من بيتكوين بلغت الآن 77.4 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف قيمتها في عام 2024.

ويأتي هذا التقييم مع عودة سعر بيتكوين (BTC) إلى مستوى 120 ألف دولار. ورغم أن السعر ما يزال أقل بـ 3% من أعلى مستوى له في منتصف أغسطس، فإن الارتفاع القياسي في قيمة مقتنيات Strategy يعود إلى استحواذها على 11,085 BTC خلال الأسابيع السبعة الماضية، كان آخرها عملية شراء متواضعة بلغت 196 BTC يوم الاثنين.

وباتت خزينة Strategy من بيتكوين اليوم أكبر من القيمة السوقية لعدد من البنوك العالمية الكبرى، بما فيها: BNY Mellon، سبيربنك، US Bancorp، CIBC، ING، Barclays، Deutsche Bank، ANZ Bank، وLloyds.

خزينة تفوق ناتج دول كاملة

تحتفظ Strategy حاليًا بـ 640,031 BTC، أي ما يعادل 3.2% من إجمالي المعروض المتداول. أما ثاني أكبر خزينة DAT فهي MARA Holdings التي تحتفظ بـ 52,477 BTC بقيمة تقدر بنحو 6.3 مليار دولار.

للمقارنة، فإن قيمة مقتنيات Strategy البالغة 77 مليار دولار من بيتكوين تكفي لشراء نحو 2,566,667 سيارة بسعر 30 ألف دولار للواحدة، أو ما يقارب 385,000 منزل بسعر 200 ألف دولار للمنزل الواحد.

كما أن هذه القيمة توازي الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدول مثل أوروغواي، سريلانكا وسلوفينيا.

بيتكوين السلفادور تقترب من أعلى مستوياتها

تعد السلفادور صاحبة أكبر خزينة وطنية من بيتكوين، حيث تمتلك حاليًا حوالي 6,338 BTC بقيمة تقارب 762.5 مليون دولار، وفق مكتب بيتكوين في السلفادور.

وهذا أقل قليلًا من أعلى قيمة سجلتها عند حوالي 770 مليون دولار في منتصف أغسطس، إذ تواصل الدولة شراء بيتكوين بوتيرة أبطأ تبلغ واحد BTC يوميًا. غير أن مسألة ما إذا كانت الحكومة ما تزال تشتري بانتظام تبقى مثار جدل في الأوساط الرقمية.

Strategy تهيمن على نصف سوق الخزائن الرقمية

بحسب بيانات BitcoinTreasuries.NET، فإن إجمالي ما تحتفظ به الشركات العامة والخاصة يبلغ 1.32 مليون BTC، أي ما يعادل 6.6% من المعروض الكلي، بقيمة تقارب 159 مليار دولار وفق الأسعار الحالية.

لكن Strategy وحدها تحتفظ بحوالي 48% من هذا الإجمالي، لتصبح "العملاق الذي يزن 800 رطل" في سوق الخزائن الرقمية DATs، مقارنة بـ 266 شركة عامة وخاصة أخرى.