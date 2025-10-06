لا شركات تتقدّم للمشاركة في تجربة الأصول الرقمية في فيتنام وسط متطلبات رأسمالية مرتفعة وقيود تنظيمية

تام شمس - الاثنين 6 أكتوبر 2025 03:34 مساءً - لم تتقدّم أي شركة للمشاركة في التجربة التجريبية لتداول الأصول الرقمية في فيتنام رغم تزايد الاهتمام العالمي بالأسواق المشفّرة المنظّمة، وفقًا لما أكدته وزارة المالية الفيتنامية.

في مؤتمر صحفي عُقد يوم الأحد، قال نائب وزير المالية نغوين دوك تشي لوسائل الإعلام المحلية إن الوزارة لم تتلقَّ أي طلبات من الشركات الراغبة في الانضمام إلى التجربة الوطنية لتداول الأصول الرقمية.

وأضاف تشي: "حتى الآن، لم نتلقَّ أي مقترحات من الشركات"، موضحًا أن المشروع سيسمح بمشاركة ما يصل إلى خمس شركات فقط. وأكد أن الوزارة تعمل على تسريع الإجراءات حتى تتمكّن أول شركة مؤهلة من الحصول على الترخيص وبدء التشغيل في أقرب وقت ممكن.

وقال: "نأمل في إطلاق التجربة قبل عام 2026، لكن التقدّم سيعتمد على مدى قدرة الشركات على استيفاء الشروط المطلوبة".

متطلبات رأسمالية صارمة تعيق المشاركة

يأتي ذلك بعد نحو شهر من صدور القرار الحكومي رقم 05/2025، الذي أطلق رسميًا التجربة المنتظرة منذ فترة طويلة.

ويُظهر غياب الطلبات أن عوائق الامتثال المرتفعة ونطاق المنتجات المحدود يمثلان عقبة أمام الشركات الراغبة في المشاركة. وتشمل هذه العوائق متطلبات رأسمالية كبيرة، وقيودًا على التوظيف، بالإضافة إلى حظر أنواع معينة من الأصول الرقمية.

وبحسب وزارة المالية، يتعيّن على مقدّمي خدمات الأصول المشفّرة (CASPs) الحفاظ على رأسمال أدنى لا يقل عن 10 تريليونات دونغ (حوالي 379 مليون دولار)، وهو ما يعادل متطلبات البنوك التجارية الكاملة، ويُعدّ بعيدًا تمامًا عن معايير شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

في المقابل، تبدو أسواق جنوب شرق آسيا الأخرى أكثر جاذبية للشركات، إذ تتراوح متطلبات رأس المال في سنغافورة وهونغ كونغ واليابان بين مليون وخمسة ملايين دولار فقط، ما يجعلها أكثر مرونة للشركات الناشئة في القطاع.

إضافةً إلى ذلك، تحظر فيتنام إصدار الأصول الرقمية المدعومة بالعملات الورقية أو الأوراق المالية، ما يستبعد معظم العملات المستقرة مثل USDT وUSDC، وكذلك فئة الأصول المتنامية من الأوراق المالية والتمويلات السوقية المرمّزة.

وبذلك، يتقلّص نطاق المنتجات المتاحة بشكل كبير، ما يُضعف جاذبية السوق أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

سياسات متحفظة في وقت ازدهار عالمي

تأتي هذه القيود في وقتٍ تشهد فيه العملات المستقرة والأصول المرمّزة نموًا سريعًا على مستوى العالم.

فقد تجاوز إجمالي المعروض من العملات المستقرة 300 مليار دولار، مع تحويلات بلغت 15.6 تريليون دولار في الربع الثالث من عام 2025. وسجّلت التدفقات الداخلة خلال الفترة 46 مليار دولار، قادتها كل من USDT وUSDC وUSDe التابعة لشركة Ethena.

بيانات السندات الحكومية المرمّزة. المصدر: RWA.xyz

في الوقت نفسه، تُظهر بيانات RWA.xyz أن قيمة سندات الخزانة المرمّزة تجاوزت 8 مليارات دولار، بقيادة صندوق BUIDL التابع لـ BlackRock ورموز BENJI التابعة لـ Franklin Templeton، ما يشير إلى تزايد اهتمام المؤسسات بالسيولة والعوائد والتسوية السريعة.