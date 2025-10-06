Unity تطلق تصحيحًا لثغرة في نظام Android بعد تحذيرات من خطرها على مستخدمي العملات الرقمية

تام شمس - الاثنين 6 أكتوبر 2025 03:34 مساءً - شركة Unity Technology أطلقت إصلاحًا لثغرة أمنية كانت تسمح بتشغيل تعليمات برمجية من أطراف خارجية داخل الألعاب المحمولة المبنية على نظام Android، وهي الثغرة التي حذّر بعض الخبراء الأسبوع الماضي من أنها قد تشكّل خطرًا على مستخدمي العملات الرقمية.

وقالت الشركة يوم الجمعة إن تصحيحات الأمان (security patches) تم إصدارها لإصلاح ثغرة في محرك الألعاب الخاص بها تم اكتشافها في شهر يونيو.

وأوضح لاري "ميجور نيلسون" هريب، مدير المجتمع في شركة Unity Technologies، في إشعار أمني أن الثغرة كانت تتيح تنفيذ تعليمات برمجية محلية (local code execution) والوصول إلى معلومات سرية على أجهزة المستخدمين التي تشغّل تطبيقات مبنية باستخدام Unity.

وأضاف أنه "لا يوجد أي دليل على استغلال الثغرة، ولم تُسجّل أي تأثيرات على المستخدمين أو العملاء."

وكانت Cointelegraph من أوائل وسائل الإعلام التي كشفت عن هذه الثغرة الأمنية يوم الجمعة.

ووفقًا لمصادر تحدّثت إلى Cointelegraph، فإن الخلل يؤثر على مشاريع تعود إلى عام 2017، ويستهدف في المقام الأول نظام Android، كما يؤثر بدرجات متفاوتة على الألعاب التي تعمل على أنظمة Windows وmacOS وLinux.

وقالت متحدثة باسم Google لـCointelegraph حينها: "تُتيح Unity الآن تصحيحًا (patch) لمطوري التطبيقات لإصلاح هذه المشكلة، ويجب على المطورين تحديث تطبيقاتهم على الفور."

Unity تطلب من المطورين تنزيل النسخة المحدثة

نصحت الشركة المطورين بتنزيل النسخة المُصححة من Unity Editor قبل عملية البناء التالية، وإعادة بناء أي ألعاب تم إصدارها مسبقًا باستخدام النسخة الجديدة، ثم إعادة نشرها بحيث يتمكن المستخدمون من تحديثها.

كما أوصت اللاعبين على الأجهزة المحمولة بالحفاظ على تحديث أنظمتهم، وتفعيل التحديثات التلقائية، وضمان تشغيل برامج مكافحة الفيروسات المحدثة.

وكتب الباحث الأمني في شركة GMO Flatt Security، المعروف باسم RyotaK، أن الثغرة كانت تتيح للتطبيقات الخبيثة المثبتة على نفس الجهاز خطف الأذونات الممنوحة لتطبيقات Unity، ما يمكن استغلاله عن بُعد لتنفيذ تعليمات برمجية ضارة.

اللعبة Among Us من بين أشهر الألعاب التي تم إنشاؤها باستخدام Unity. المصدر: Epic Games

مايكروسوفت تُصدر تصحيحات إضافية

أصدرت Microsoft أيضًا تنبيهًا أمنيًا يوم الجمعة، موضحة أن فرق تطوير الألعاب على نظام Windows تعمل على تحديث أي لعبة أو تطبيق محتمل تأثره بالثغرة، مؤكدة أن ألعاب الأجهزة المنزلية (console games) غير متأثرة.

كما تم تحديث Windows Defender لتوفير حماية ضد هذه الثغرة، بينما تم تعزيز أنظمة مكافحة البرمجيات الخبيثة في Android، وفقًا لموقع Neowin.

وفي الوقت نفسه، أزالت شركات تطوير ألعاب مثل Obsidian Entertainment مؤقتًا عدة ألعاب من المتاجر الرقمية أثناء تنفيذ التصحيح، بحسب موقع GameRant.

تُعد Unity واحدة من أبرز المنصات في صناعة الألعاب، حيث تتيح للمبدعين تطوير الألعاب والتطبيقات التفاعلية في الزمن الحقيقي عبر منصات متعددة، وتشغّل أكثر من 70% من أفضل ألف لعبة محمولة حول العالم.