BNY تدرس استخدام الودائع المرمّزة لنقل جزء من مدفوعاتها اليومية البالغة 2.5 تريليون دولار إلى البلوكشين

تام شمس - الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 06:34 مساءً - تدرس BNY، أكبر بنك حفظ أصول في العالم، استخدام الودائع المرمّزة (Tokenized Deposits) لتمكين عملائها من تحويل الأموال بشكل فوري وعلى مدار الساعة، مع تقليل القيود المفروضة بسبب أنظمتها القديمة، بحسب تقرير بلومبيرغ.

وقال كارل سلابيتسكي، المدير التنفيذي لخدمات الخزانة في BNY، إن المشروع يهدف إلى تحديث المدفوعات الفورية وعبر الحدود، ونقل جزء من تدفقات البنك اليومية البالغة 2.5 تريليون دولار إلى شبكة قائمة على البلوكشين.

وأوضح سلابيتسكي أن الودائع المرمّزة يمكن أن تساعد البنوك على تجاوز قيود التكنولوجيا القديمة، مما يسهل تحريك الودائع والمدفوعات داخل منظوماتها الخاصة، ومع الوقت عبر السوق الأوسع مع تطور المعايير.

الودائع المرمّزة هي عملات رقمية مدعومة بنسبة 1:1 بأموال مصرفية تجارية، وتختلف عن العملات المستقرة التي غالبًا ما تُدعَم بالأوراق المالية أو الاحتياطيات الخارجية، إذ تمثل الودائع المرمّزة مطالبة مباشرة على أرصدة البنوك التجارية.

لم تستجب BNY لطلب Cointelegraph للتعليق حتى وقت النشر.

غولدمان ساكس وBNY يخططان لإطلاق صناديق أسواق مالية مرمّزة

في يوليو، أعلنت غولدمان ساكس وBNY عن شراكة لتقديم وصول مؤسسيين إلى صناديق أسواق مالية مرمّزة، بهدف تحقيق تسوية فورية وإتاحة التداول على مدار الساعة في الأسواق المالية التقليدية.

سيتم تسجيل ملكية هذه الصناديق على بلوكشين خاص تابع لغولدمان ساكس، بمشاركة مؤسسات كبرى مثل بلاك روك، فيديليتي، وفيديريتد هيرميس.

رموز صناديق أسواق المال. المصدر: Copper.co

البنوك العالمية تختبر الودائع المرمّزة للمدفوعات عبر الحدود

تأتي هذه الخطوة ضمن موجة عالمية من المبادرات المشابهة، إذ أطلق جيه بي مورغان في يونيو مشروعه التجريبي JPMD للودائع المرمّزة، بينما أطلق HSBC الشهر الماضي خدمة مماثلة للمدفوعات عبر الحدود للعملاء من الشركات.

وفي سبتمبر، دخل بنك إس بي آي شينسي في شراكة مع شركتي Partior في سنغافورة وDeCurret DCP في اليابان لتطوير ودائع مرمّزة متعددة العملات لتسويات فورية عبر الحدود، وذلك بموجب مذكرة تفاهم لتأسيس إطار قائم على البلوكشين لتسوية المدفوعات لحظيًا بين العملات المختلفة.