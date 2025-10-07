شركة "بلاك روك" تُجري ثالث أكبر عملية شراء للبيتكوين منذ إطلاق صندوق ETF البيتكوين نفذت شركة “بلاك روك”، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، ثالث أكبر عملية شراء للبيتكوين منذ إطلاق صندوق ETF البيتكوين المتداول الفوري. يوم الاثنين، حقق صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة “بلاك روك” تدفقات صافية بلغت حوالي 970 مليون دولار. وضعت “بلاك روك” صندوق بيتكوين المتداول الفوري كأداة رئيسية للمستثمرين التقليديين، مما يُتيح لهم دخول سوق العملات المشفرة من خلال منتجات مالية مألوفة. وقد برز الصندوق كأحد أبرز عروض الشركة. يُفضل عمالقة المؤسسات بشكل متزايد صناديق بيتكوين المتداولة الفورية على الاستثمارات المباشرة، مما يعكس تحول نحو قنوات منظمة للاستثمار في البيتكوين. تُوفر هذه الصناديق تعرض مباشر للسعر دون الحاجة إلى حفظ شخصي للأصل الرقمي. اقرأ أيضا: تزايد التوقعات بصعود العملات الرقمية البديلة: التفاصيل نمو قياسي لسندات العملات الرقمية: التفاصيل



كانت هذه تفاصيل خبر شركة “بلاك روك” تُجري ثالث أكبر عملية شراء للبيتكوين منذ إطلاق صندوق ETF البيتكوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.