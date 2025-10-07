ما عدده 60,000 بيتكوين اشترتها الحيتان في ظرف أسبوع: صعود قادم أم تصحيح؟

ارتفع سعر البيتكوين لأعلى مستوى تاريخي له عند 126,080 دولار بعد شراء الحيتان لأكثر من 60,000 بيتكوين خلال أسبوع، وفقا لما أشار إليه المحلل “علي مارتينيز”.

Over 60,000 Bitcoin $BTC bought by whales in one week! pic.twitter.com/MJdcIwo47u — Ali (@ali_charts) October 6, 2025

يتداول السعر حاليا عند 124,500 دولار، مع تداول يومي يتجاوز 64 مليار دولار.

تُظهر البيانات تراكم كبير من محافظ تضم 100–1000 بيتكوين، بدأ منذ أغسطس وتسارع في أكتوبر، ما يعكس دعم قوي للسعر.

لكن في المقابل، بدأت محافظ قديمة بتقليص حيازاتها، في أكبر تدفق خارجي منذ يناير.

علّق المحلل “بيزنتين”:

الأموال الذكية تخرج.

في إشارة لاحتمال دخول السوق مرحلة تصحيح مؤقت.

فنيا، يتداول البيتكوين ضمن نموذج إسفين صاعد قرب مقاومة 126,000 دولار، مع تباعد هبوطي في مؤشر القوة النسبية.

Hmmm...



It needs to pump right now or we get a small correction I think.$BTC pic.twitter.com/n6H9lo5ie6 — Byzantine General (@ByzGeneral) October 7, 2025

إذا تم اختراق المقاومة، فقد يستهدف سعر البيتكوين مستوى 128,000 دولار، لكن ضغط البيع قد يُعيد السعر للتراجع.

التحركات القادمة ستعتمد على استمرار الزخم أو عودة التجميع من كبار الحاملين للعملة.

اقرأ أيضا:

شركة “بلاك روك” تُجري ثالث أكبر عملية شراء للبيتكوين منذ إطلاق صندوق ETF البيتكوين

تزايد التوقعات بصعود العملات الرقمية البديلة: التفاصيل

