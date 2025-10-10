تراجع الإيثر “في ثلاث موجات” يقترب من نهايته.. وهدف Fundstrat التالي عند 5,500 دولار

تام شمس - الجمعة 10 أكتوبر 2025 05:43 مساءً - تتوقع شركة Fundstrat للأبحاث والتحليل المالي أن يشهد الإيثر (ETH) تراجعاً مؤقتاً نحو 4,200 دولار خلال الأيام المقبلة قبل أن يعاود الارتفاع إلى 5,500 دولار في موجة صعود جديدة.

قال مارك نيوتن، المدير الإداري في Fundstrat Global Advisors:

“لا أُولي ضعف سوق العملات المشفرة في الأيام الأخيرة أهمية كبيرة، وأتوقع أن يلامس الإيثر قاعه خلال يوم إلى يومين قبل أن يبدأ بالارتفاع مجدداً.”

وجرى نقل تعليقه من قبل توم لي، رئيس مجلس إدارة BitMine ومستشار Fundstrat، يوم الخميس. وأوضح نيوتن أن حركة السعر الأخيرة تشكّل ما وصفه بـ“تصحيح ثلاثي الموجات” صغير، من المتوقع أن ينتهي بنهاية الأسبوع.

وأشار إلى أن الإيثر صحّح بالفعل مكاسب سبتمبر، مرجحاً أن يهبط إلى 4,200 دولار، وهي “منطقة دعم مثالية” قبل أن يعاود الصعود.

وكان الإيثر قد ارتفع إلى ذروته الأسبوعية عند 4,750 دولاراً يوم الثلاثاء، قبل أن يتراجع إلى ما دون 4,300 دولار مساء الخميس، ثم تعافى قليلاً ليقترب من 4,400 دولار صباح الجمعة، لكنه ما زال يتحرك في نطاق عرضي منذ اختراقه مستوى 4,000 دولار في أوائل أغسطس، بحسب TradingView.

ظلّ الإيثر (ETH) يتحرك ضمن نطاق سعري محدود منذ شهر أغسطس. المصدر: TradingView

الانخفاضات تمثل فرص تراكم استراتيجية

قال المحلل بنجامين كوين إن حركة السعر المتقلبة ستستمر حتى “تلحق منطقة دعم السوق الصاعدة” بالسعر، وهو ما قد يستغرق بضعة أسابيع أخرى.

من جانبه، أوضح نصار أشقر، كبير استراتيجيي منصة CoinW، أن احتمالات استعادة الإيثر لمستوياته القياسية السابقة تتزايد مع التغيرات الاقتصادية المحتملة في ظل ضعف الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أن الارتداد المتوقع مدفوع بأنماط فنية إيجابية وتوقعات بزيادة السيولة نتيجة تيسير السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف أن أي تراجعات قريبة المدى تمثل فرصاً استراتيجية للتراكم استعداداً للموجة الصاعدة المقبلة.

المؤسسات تواصل تفاؤلها

بحسب بيانات Arkham Intelligence، واصلت Grayscale خلال الأيام الأخيرة تكديس وتخزين كميات كبيرة من الإيثر في خدمتها الجديدة لتخزين ETH، حيث أودعت مئات الملايين من الدولارات على شبكة Beacon Chain.

شركة Grayscale قامت بتخزين آلاف من عملات الإيثر (ETH) هذا الأسبوع. المصدر: Arkham

قال جوزيف شالوم، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة SharpLink، إن “إيثريوم تُصبح بهدوء الأساس الجديد للتمويل العالمي”، واصفاً إياها بأنها “أهم فرصة هيكلية في هذا العقد وطبقة الثقة للنظام المالي القادم.”

تُعد SharpLink Gaming ثاني أكبر شركة خزينة إيثريوم في العالم، حيث تمتلك نحو 838,730 ETH بقيمة تقارب 3.67 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، تواصل شركة BitMine التابعة لتوم لي تعزيز حيازتها من الإيثر، إذ أضافت 23,823 ETH إضافية أي ما يعادل نحو 103 ملايين دولار إلى خزينتها مساء الخميس، وفقاً لبيانات Arkham.