أسواق التوقعات تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا مع دخول Polymarket إلى مشروع سام ألتمان World

تام شمس - الأربعاء 22 أكتوبر 2025 03:37 مساءً - أعلن مشروع الهوية الرقمية World، الذي أسسه الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان (وكان يُعرف سابقًا باسم Worldcoin)، عن توسّعه في مجال أسواق التوقعات عبر التكامل مع منصة Polymarket.

وقالت الشركة في بيان يوم الثلاثاء إن تطبيق World App وهو تطبيق يجمع بين محفظة رقمية وأداة الهوية اللامركزية World ID قد أدمج تطبيق Polymarket المصغّر رسميًا.

وجاء في الإعلان:

"يمكن لمستخدمي World App تحميل التطبيق المصغّر الجديد واستخدامه في البلدان التي يُسمح فيها بخدمات Polymarket."

كلا المشروعين واجها قيودًا على الاستخدام عالميًا، إذ لم يُعِدّ Polymarket إطلاق خدماته في الولايات المتحدة بعد رغم حصوله على موافقة من هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC).

يمكن لمستخدمي World المراهنة على Polymarket باستخدام USDC وWLD

يتيح التكامل الجديد مع Polymarket عبر تطبيق World للمستخدمين إجراء رهانات مباشرة من داخل محفظة World App.

ويمكن للمستخدمين المشاركة في أسواق التوقعات باستخدام عملة USDC المستقرة التابعة لـ Circle، بالإضافة إلى رمز المشروع الأصلي Worldcoin المُرمز (WLD).

المصدر: World

وأوضحت الشركة أن "أهلية الحصول على رموز WLD تخضع لعوامل جغرافية وعمرية وغيرها"، مشيرةً إلى أن الرمز غير متاح للتوزيع عبر World App في المناطق المحظورة، بما في ذلك ولاية نيويورك.

وأضافت أن "World Assets وWorld Foundation ليستا مسؤولتين عن توافر رمز WLD على المنصات الخارجية، سواء كانت مركزية أو لامركزية."

تطبيقات World المصغّرة تتجاوز 100 مليون تحميل

يأتي هذا التكامل بعد أن تجاوزت تطبيقات World المصغّرة (Mini Apps) حاجز 100 مليون تحميل في أوائل أكتوبر، ما يعكس الانتشار المتزايد للتطبيقات الطرفية المدمجة داخل World App.

وقد تم إطلاق التطبيقات المصغّرة في أكتوبر 2024، وهي تطبيقات ويب مدمجة أصلًا داخل النظام. وبحلول مارس 2025، وصل عددها إلى 150 تطبيقًا، مع أكثر من 10 ملايين رمز WLD (بقيمة 8.8 ملايين دولار) تم تداولها عبر المنصة.

المصدر: World Chain

ووفقًا لبيانات الشركة في يوليو، تمتلك World 14 مليون مستخدم موثّق بالهوية البشرية، وتغطي شبكتها 160 دولة ويصل إجمالي مستخدميها إلى 30 مليون مستخدم.

أسواق التوقعات تتجاوز 2 مليار دولار في حجم التداول

يأتي تكامل Polymarket مع World في ظل الازدهار العالمي لأسواق التوقعات، إذ سجّلت أحجام التداول الأسبوعية رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ أكثر من 2 مليار دولار في منتصف أكتوبر، وفق بيانات منصة Dunedata عبر Dune Analytics.

وشكّلت Polymarket 52.3% من إجمالي حجم التداول العالمي، في حين بلغت حصة منافستها الرئيسية Kalshi نحو 950 مليون دولار (47%).

المصدر: Dune Analytics

وفي 7 أكتوبر، حصلت Polymarket على استثمار بقيمة 2 مليار دولار من شركة Intercontinental Exchange المُرمزة (ICE)، ما يؤكد الاهتمام المتزايد من المؤسسات بأسواق التوقعات.

كما أعلنت Kalshi في 10 أكتوبر عن جولة تمويل بقيمة 300 مليون دولار بقيادة Sequoia Capital وAndreessen Horowitz، تزامنًا مع إعلانها التوسع إلى 100 سوق جديدة حول العالم.