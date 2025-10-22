العملة المستقرة تيذر تصل إلى 6.25% من سكان العالم.. وفقًا للرئيس التنفيذي

تام شمس - الأربعاء 22 أكتوبر 2025 06:37 مساءً - بلغت العملة المستقرة تيذر (Tether)، المرتبطة بالدولار الأمريكي، نصف مليار مستخدم يوم الثلاثاء، لتصبح وسيلة للتعامل والادخار لأولئك المستبعدين من النظام المصرفي التقليدي.

“ربما يكون هذا أعظم إنجاز في تاريخ الشمول المالي،”

كتب الرئيس التنفيذي لشركة تيذر، باولو أردوينو، في منشور عبر منصة X.

المصدر: Paolo Ardoino

قالت تيذر إن هذا الرقم يمثل 500 مليون “شخص حقيقي” وليس فقط محافظ عملة تيذر (USDT)، ما يعني أن عملتها المستقرة تُستخدم الآن من قبل نحو 6.25% من سكان العالم.

وتُقدّر مجموعة البنك الدولي أن هناك نحو 1.4 مليار شخص بالغ حول العالم لا يمتلكون حسابًا مصرفيًا، وهو ما يجعل العملات المشفّرة أحد الحلول الممكنة لهذه المشكلة، إذ يمكن لأي شخص يمتلك هاتفًا ذكيًا تحميل محفظة رقمية لاستقبال الأموال وتخزينها بأمان.

كما يمكن أن تكون العملات المشفّرة مفيدة لمن يعيشون في دول تعاني من تضخم مرتفع أو في بلدان تواجه فيها الأصول المصرفية خطر المصادرة.

USDT تساعد الأفراد والشركات الصغيرة في كينيا

احتفالًا بهذا الإنجاز، أصدرت تيذر فيلمًا وثائقيًا مدته 10 دقائق يستعرض انتشار استخدام USDT في كينيا، حيث يستخدمها السكان “ليس من أجل المضاربة، بل من أجل البقاء.”

وأشار أردوينو إلى أن 37% من مستخدمي USDT يحتفظون بها كوسيلة لحفظ القيمة.

كما أبرز الفيلم كيف اضطرت الشركات الصغيرة إلى الاعتماد على USDT لدفع تكاليف الواردات كبديل عن الشلن الكيني الضعيف، ما وفّر لها شريان حياة مكّنها من الاستمرار في العمل.

تُعد تيذر أكبر عملة مستقرة في العالم بفارق كبير، إذ تبلغ قيمتها السوقية 182.4 مليار دولار، ما يعادل 58.4% من الحصة السوقية، وفقًا لموقع CoinGecko. وتأتي عملة USDC التابعة لشركة سيركل في المرتبة الثانية بقيمة سوقية تبلغ 76.8 مليار دولار.

Tether قد تبلغ قيمتها نصف تريليون دولار

في الشهر الماضي، أفادت تقارير أن شركة Tether تجري محادثات مع مستثمرين لجمع نحو 20 مليار دولار بتقييم يقارب 500 مليار دولار، ما قد يجعلها واحدة من أكثر الشركات الخاصة قيمةً في العالم.

وتتولى شركة الخدمات المالية كانتور فيتزجيرالد دور المستشار الرئيسي في هذه الصفقة المحتملة.