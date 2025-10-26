سعر البيتكوين يرتفع فوق مستوى 113 ألف دولار وسط تفاؤل باتفاق تجاري وشيك بين واشنطن وبكين

شهد سعر البيتكوين ارتفاع ملحوظ مساء الأحد، حيث تجاوز السعر حاجز 113,000 دولار لأول مرة منذ يوم الثلاثاء، في تحرك مفاجئ يتزامن مع مؤشرات سياسية إيجابية من الولايات المتحدة.

جاء هذا الصعود بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي، أشار فيها إلى استعداد الصين للتوصل إلى اتفاق تجاري يتضمن إلغاء الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بنسبة 100%.

وكانت هذه الرسوم قد أربكت الأسواق في 10 أكتوبر، حين اتهم “دونالد ترامب” الصين بالخداع في قطاعات اقتصادية حساسة، ملوحا بإجراءات جمركية صارمة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.

رغم هذا التوتر، اتفقت الولايات المتحدة والصين على عقد اجتماع رفيع المستوى هذا الأسبوع في أوروبا، تسبقه لقاءات تمهيدية بين وفود البلدين لمناقشة تفاصيل الاتفاق المحتمل.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة “رويترز”، أعرب “ترامب” عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تفاهم مع الرئيس الصيني “شي جين بينغ”، في ظل ما وصفه بتوافق أولي تم تحقيقه بين كبار المسؤولين الاقتصاديين.

وفي هذا السياق، أشارت رسالة تحليلية لـ “كوبيسي” إلى أن هذا التطور يمثل المرحلة الأخيرة من خطة “ترامب” المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي تهدف إلى الإعلان عن اتفاق جديد يتزامن مع تحسن في الأسواق.

وبما أن الأسواق المالية التقليدية مغلقة يوم الأحد، فقد انعكس هذا التفاؤل مباشرة على قطاع العملات المشفرة.

سجل عملة البيتكوين، باعتبارها العملة الرقمية الأبرز، ارتفاع لامس 113,500 دولار في بعض منصات التداول، بعدما تجاوزت مستويات 112,000 و113,000 دولار في وقت سابق من اليوم.

ويُذكر أن البيتكوين كانت قد تراجعت بشكل حاد في 10 أكتوبر، حيث انخفضت حينها إلى نحو 101,000 دولار في ظل حالة من الذعر العام في الأسواق.

