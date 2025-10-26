انت الان تتابع خبر الاعرجي يشيد بدور الخارجية في ترجمة سياسة الانفتاح مع الملفات الدولية الحساسة بحكمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى، اليوم الأحد، وزير الخارجية فؤاد حسين"، مبينا ان "اللقاء تناول اللقاء استعراضاً لآخر مستجدات الأوضاع وتطوراتها على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث دور الدبلوماسية العراقية وتوجهات الحكومة العراقية في الانفتاح على دول العالم".وأشاد الأعرجي، "بدور وزارة الخارجية العراقية في ترجمة سياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة العراقية وتعاطيها مع الملفات الدولية الحساسة بحكمة، تعزيزا لمصالح العراق العليا ودوره المحوري في ترسيخ دعائم أمن واستقرار المنطقة والعالم".