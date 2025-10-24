شركة “JPMorgan” تتجه لاستخدام البيتكوين والإيثيريوم كضمان للقروض: التفاصيل

أعلن بنك “جي بي مورغان تشيس” بقيادة “جيمي ديمون” عن برنامج جديد يتيح للعملاء المؤسسات استخدام البيتكوين والايثيريوم كضمان للقروض، في خطوة تُظهر تحول واضح في موقف البنك من الأصول الرقمية.

ووفقا لتقرير “بلومبرغ”، سيُطلق البرنامج عالميا بالاعتماد على جهة وصاية خارجية لحماية الأصول.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من انتقادات “ديمون” الحادة للبيتكوين، إذ وصفها سابقا بأنها “مخطط بونزي لامركزي”، قبل أن يُخفف موقفه مؤخرا مؤكدا دعمه لحق الأفراد في امتلاكها.

بهذه الخطوة، ينضم “جي بي مورغان” إلى مؤسسات مصرفية كبرى مثل “مورغان ستانلي” و”بنك نيويورك ميلون” التي تبنت العملات المشفرة في تعاملاتها.

