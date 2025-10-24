- 1/2
- 2/2
أعلن بنك “جي بي مورغان تشيس” بقيادة “جيمي ديمون” عن برنامج جديد يتيح للعملاء المؤسسات استخدام البيتكوين والايثيريوم كضمان للقروض، في خطوة تُظهر تحول واضح في موقف البنك من الأصول الرقمية.
ووفقا لتقرير “بلومبرغ”، سيُطلق البرنامج عالميا بالاعتماد على جهة وصاية خارجية لحماية الأصول.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من انتقادات “ديمون” الحادة للبيتكوين، إذ وصفها سابقا بأنها “مخطط بونزي لامركزي”، قبل أن يُخفف موقفه مؤخرا مؤكدا دعمه لحق الأفراد في امتلاكها.
بهذه الخطوة، ينضم “جي بي مورغان” إلى مؤسسات مصرفية كبرى مثل “مورغان ستانلي” و”بنك نيويورك ميلون” التي تبنت العملات المشفرة في تعاملاتها.
اقرأ أيضا:
سعر البيتكوين يقفز إلى 112 ألف دولار بعد تباطؤ التضخم الأمريكي
منصة كوين بيس ستتوقف بشكل مؤقت هذا الأسبوع لتحديث أنظمتها: التفاصيل
كانت هذه تفاصيل خبر شركة “JPMorgan” تتجه لاستخدام البيتكوين والإيثيريوم كضمان للقروض: التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.