ارتفع سعر البيتكوين مباشرة بعد إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر سبتمبر، والتي جاءت أقل من التوقعات، ما عزز الآمال بخفض قريب في أسعار الفائدة.
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع المؤشر بنسبة 3% سنويا، مقارنة بتوقعات بلغت 3.1% لكل من المؤشر العام والأساسي.
وكانت هذه الأرقام قد تأخرت أسبوع بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.
يشير هذا التراجع الطفيف عن التوقعات إلى تباطؤ محدود في وتيرة التضخم، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مبررا إضافيا لاتخاذ موقف أكثر تيسيرا في اجتماعه القادم.
ويُعد الخبرا إيجابي للأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها البيتكوين.
عقب صدور البيانات مباشرة، قفز سعر البيتكوين بنحو ألف دولار ليصل إلى 112 ألف دولار، قبل أن يشهد تراجع في الدقائق التالية نتيجة جني بعض الأرباح.
اقرأ أيضا:
ثلاث عوامل قد تحدد مصير البيتكوين قبل نهاية 2025: تعرف عليها
مستشار من “Bitwise”: تهديد الحوسبة الكمومية للبيتكوين لم يعد نظريا بل أصبح أكثر واقعية
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البيتكوين يقفز إلى 112 ألف دولار بعد تباطؤ التضخم الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.