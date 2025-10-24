نوفوغراتز: "أموراً جنونية" يجب أن تحدث ليصل سعر البيتكوين إلى 250 ألف دولار هذا العام

تام شمس - الجمعة 24 أكتوبر 2025 02:49 مساءً - يرى مايك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، أن الكواكب “يجب أن تصطف تقريباً في خط واحد” حتى يتمكن سعر البيتكوين (BTC) من الوصول إلى 250 ألف دولار قبل نهاية العام.

في الأسابيع الأخيرة، ضاعف عدد من التنفيذيين في قطاع العملات المشفرة رهاناتهم على أن البيتكوين سيصل إلى هذا المستوى السعري بحلول نهاية 2025.

نوفوغراتز في مقابلة مع شبكة CNBC يوم الأربعاء:

“لم يتبق سوى شهرين ونصف على نهاية العام، وستكون هناك حاجة للكثير من الأمور الجنونية حقاً لتحقيق مثل هذا الزخم.”

وبحسب بيانات CoinMarketCap وقت النشر، يتم تداول البيتكوين عند حوالي 107,649 دولاراً، ما يعني أنه سيتعين عليه الارتفاع بنسبة نحو 133% خلال الأسابيع العشرة المقبلة للوصول إلى 250 ألف دولار.

نوفوغراتز: سعر البيتكوين يجب أن يصمد عند 100 ألف دولار

قال نوفوغراتز إنه في أسوأ السيناريوهات، ينبغي أن “يصمد” سعر البيتكوين عند مستوى 100 ألف دولار، وهو مستوى نفسي مهم اخترقه لأول مرة في ديسمبر 2024 بعد فترة قصيرة من إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

وأضاف:

“يجب أن يكون مستوى 100 ألف دولار أو قريباً منه هو الحد الأدنى للأسعار.”

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3.44% خلال الثلاثين يوماً الماضية. المصدر: CoinMarketCap.

وقد اقتربت العملة مؤخراً من اختبار هذا المستوى مجدداً، بعد فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 100% على الصين، ما تسبب في تراجع السوق في 10 أكتوبر إلى 102,000 دولار.

وقال نوفوغراتز إن الاتجاه الصعودي لن يتسارع فعلياً حتى يتجاوز السعر 125 ألف دولار، في إشارة إلى أعلى مستوى تاريخي سجله البيتكوين عند 125,100 دولار في 5 أكتوبر. وأضاف:

“السيناريو الأكثر احتمالاً هو أن يبقى السعر متذبذباً بين 100 و120 أو 125 ألف دولار، ما لم يخترق الحد الأعلى.”

وأشار نوفوغراتز إلى أن العوامل التي قد تدفع السعر لتجاوز أعلى مستوى له مرة أخرى تشمل تدخل ترامب المبكر في قرارات الاحتياطي الفيدرالي، أو إقرار قانون هيكلة سوق العملات المشفرة المعروف باسم CLARITY Act هذا العام.

تحدث نوفوغراتز إلى CNBC يوم الأربعاء حول توقعاته للبيتكوين وسوق العملات المشفرة بشكل عام. المصدر: CNBC

وقال:

“هاتان هما المحفزتان الرئيسيتان اللتان أراهما حالياً.”

ويراقب مجتمع العملات المشفرة عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، باعتبارها عاملاً محفزاً محتملاً لسعر البيتكوين، خاصة بعد أن خفّض البنك أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام في سبتمبر.

وبحسب أداة Fed Watch Tool التابعة لـCME، تبلغ احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع 29 أكتوبر نحو 96.7%.

محللون: سعر البيتكوين بنهاية العام ليس العامل الأهم

لا يزال بعض التنفيذيين في قطاع العملات المشفرة متفائلين بإمكانية ارتفاع سعر البيتكوين إلى 250 ألف دولار بنهاية هذا العام.

ففي حديث لبودكاست Bankless في وقت من هذا الشهر، قال كل من توم لي، رئيس شركة BitMine، وآرثر هايز، المؤسس المشارك لشركة BitMEX، إنهما ما زالا واثقين من أن سعر البيتكوين قد يتراوح بين 200 و250 ألف دولار بحلول نهاية 2025، وهي توقعات حافظا عليها طوال العام تقريباً.

لكن بعض المحللين لا يولون أهمية كبيرة للسعر الذي سيغلق عليه البيتكوين هذا العام.

فقد قال المحلل المعروف باسم PlanC في 5 سبتمبر:

“أي شخص يعتقد أن البيتكوين يجب أن يبلغ ذروته في الربع الرابع من هذا العام لا يفهم الإحصاء أو الاحتمالات.”