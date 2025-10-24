الصحة العالمية: غزة تشهد كارثة صحية ستستمر لأجيال

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، من أن قطاع غزة يشهد كارثة صحية غير مسبوقة ستستمر لأجيال قادمة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار القيود على دخول المساعدات.

وقال غيبريسوس، إن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع تُفاقم معاناة السكان وتعرقل جهود الإغاثة، داعيًا إسرائيل إلى السماح بعودة منظمات الإغاثة الدولية التي تم رفض تسجيلها سابقًا للعمل مجددًا في غزة.

وأكد أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لتأمين المساعدات الطبية والإنسانية وضمان وصولها إلى المحتاجين دون عوائق.

المصدر : عرب 48