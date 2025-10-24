تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 24-10-2025

استقر سعر عملة Alpha Quark Token (AQTUSDT) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السعر تعويض البعض من خسائره السابقة، ليصطدم بهذا الارتفاع بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي والذي يتضاعف مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة بتداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.8190، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.7344.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط