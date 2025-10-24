- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-24 17:03PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليعيد الزوج اختبار مستوى المقاومة المحوري 1.1630، وقد جاء ذلك بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025
موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:
توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًااشترك عبر تيليجرام
للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل