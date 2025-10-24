تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-10-2025

استقر سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليعيد الزوج اختبار مستوى المقاومة المحوري 1.1630، وقد جاء ذلك بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (13-17 أكتوبر 2025): تقرير الأداء الكامل