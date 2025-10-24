شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يستقر لكنه يحقق مكاسب قوية هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عقود فول الصويا في بورصة شيكاغو يوم الجمعة عن أعلى مستوى لها في شهر، متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام، لكنها على المسار بتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ 10 أسابيع بفضل التفاؤل بشأن استئناف المفاوضات التجارية مع الصين، أكبر مشترٍ للسلعة في العالم.



كانت عقود فول الصويا والذرة قد ارتفعت في الجلسة السابقة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أكبر شركتين روسيتين منتجتين للنفط، ما زاد من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.



لكن الارتفاع فقد زخمه يوم الجمعة مع تراجع العقود الآجلة للنفط الأميركي، إذ تتحرك أسعار فول الصويا والذرة عادة بالتوازي مع أسعار الخام بسبب استخدامهما في إنتاج الوقود الحيوي (الديزل الحيوي).



ويركز المستثمرون حالياً على الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، حيث أكد ترامب أن مشتريات فول الصويا ستكون محوراً رئيسياً في النقاشات.



وقال إيشان بانو، كبير محللي السلع الزراعية في شركة Kpler: "إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين أبقت السوق في حالة تفاؤل. نتوقع استمرار التقلبات الحالية في سوق فول الصويا، لكن من غير المرجح التوصل إلى حل نهائي قريباً."



وأشار بانو إلى أن المشترين الصينيين يتجنبون حالياً التعاقد على المحاصيل الأميركية الجديدة ويفضلون الشحنات القادمة من أميركا الجنوبية.



وأضاف أن التوصل إلى اتفاق تجاري يمكن أن يساعد المزارعين الأميركيين على تجنب خسائر فادحة، لكن الفرصة لإبرام صفقات جديدة تضيق بسرعة، موضحاً: "إذا تم التوصل إلى اتفاق في أوائل نوفمبر، يمكن للصين تأمين شحنات للنصف الثاني من ديسمبر أو يناير. لكن بعد فبراير، ستدخل المحاصيل البرازيلية الجديدة إلى السوق."



ويواصل السوق مراقبة تقديرات حجم محصول الذرة الأميركي وسط تقارير من المزارعين تشير إلى انخفاض الإنتاجية عن المتوقع.



وعلى الصعيد العالمي، رفع المجلس الدولي للحبوب (IGC) توقعاته لإنتاج القمح العالمي في موسم 2025/2026 بعد تحسين تقديرات المحاصيل في روسيا والولايات المتحدة والأرجنتين.



وقال بنك كومرتس بنك (Commerzbank) في مذكرة بحثية إن: "توقعات المجلس الدولي الحالية لإنتاج القمح والمخزونات في الدول المصدّرة الرئيسية تزيد بنحو 11 مليون طن عن تقديرات وزارة الزراعة الأميركية لشهر سبتمبر... ولذلك قمنا بمراجعة توقعاتنا لسعر القمح في بورصة شيكاغو بنهاية العام إلى 5.20 دولار للبوشل، انخفاضاً من التقدير السابق البالغ 5.40 دولار."



الذرة



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.9% عند 4.23 دولار للبوشل.



الصويا



وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.3% إلى 10.41 دولار للبوشل.



القمح



واستقرت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول عند 5.12 دولار للبوشل.