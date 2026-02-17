الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 صباحاً - عاجل من شركة الاتصالات السعودية عن كيفية تحويل النقاط التي الحصول عليها في قطاف إلى رصيد وكيفية استخدامه

شركة الاتصالات

من الأسئلة الشائعة لدي الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية هو كيفية الاستفادة من نقاط قطاف؟ وتعتبر نقاط قطاف هي بمثابة مكافآت تُمنح للفرد من قِبل المحلات والشركات في حالة حصوله على منتج أو خدمة من المحل أو الشركة.

بإمكان المواطن عند تجميعه لتلك النقاط من قطاف، الاستفادة بها في المستقبل والحصول على منتج مجاني، أو خدمة مجانية وهكذا.

وأعلنت شركة الاتصال بالسعودية عن طريقة تحويل نقاط قطاف إلى رصيد وذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني لقطاف من هنا.

لتسجل الدخول إلى حسابك، قم بكتابة كلمة المرور واسم المستخدم.

بعد فتح الصفحة الرئيسية، قم بتحديد خيار “تحويل النقاط إلى رصيد”.

ستنتقل إلى صفحة خاصة بتحويل النقاط.

سيتم ظهور أمامك عدة اختيارات مثل تحويل النقاط إلى رصيد على الهاتف، أو تحويله لرصيد في الحساب البنكي.

قم بتحديد الخيار الذي تريد وتابع باقي الإجراءات للانتهاء من تحويل النقاط.

عليك قراءة الشروط والأحكام قبل القيام بالعملية السابقة لربما هناك رسوم لعملية التحويل يتم خصمه منك.

وعند تحويل النقاط إلى رصيد يمكن استخدامه في عدة خدمات مثل :