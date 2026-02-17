الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 صباحاً - 25 ساعة متواصلة | وزير السياحة يكشف تفاصيل أغرب رحلة له.. عكس الوقت!

تنتشر الكثير من الأخبار المتنوعة في شتى المجالات المتعلقة بالمملكة العربية السعودية، ويقوم موقع لحظات نيوز بعرض التفاصيل بشكل حصري.

صرح وزير السياحة “أحمد الخطيب” عن تفاصيل أطول رحلة قام بها وبلغت مدتها 25 ساعة متواصلة.

حيث ظهر “الخطيب” أثناء بودكاست سقراط، قائلًا: “حققت رقم تاريخي بطول رحلة كان فيه اجتماع رؤساء دول باسيفيك في جزر سليمان في 11 نوفمبر قبل الانتخابات بحدود 20 يوم وركبت الطيارة وسافرت”.

تابع موضحًا: “كانت الرحلة لجزر الكوك 25 ساعة متواصلة وقفنا في هونج كونج نعبي بنزين ساعة، وطلعنا 25 ساعة، سافرت من باريس الجمعة ووصلت إلى جزر الكوك الخميس عكس الوقت، رجعت الماضي”.

أكمل حديثه: “وصلت الساعة 7 الصباح قابلت رئيس الدولة المستضيفة، رئيس جزر الكوك، والساعة 9 أعطاني دعمه الكامل وقال بنعطيك دعم خطي وشاركت ممثل للمملكة في اجتماع الرؤساء، والساعة 6 المغرب ركبت الطيارة 25 ساعة إلى باريس”.

اتفرج أيضًا: وزير السياحة يكشف | السياحة والسفر والاستدامة ركائز أساسية في برنامج مستقبل المدن السعودية

اتفرج أيضًا: مهما كانت المكاسب وزير السياحة السعودي يكشف رأيه في تقديم الكحول للسياح

وزير السياحة السعودي: تدريب 100 ألف شاب سنويًا لتطوير الكوادر الوطنية

كشف وزير السياحة “أحمد بن عقيل الخطيب” اليوم الأربعاء عن توقعات بضخ استثمارات ضخمة في قطاع السياحة السعودي خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة؛ حيث من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 500 مليار دولارًا.

وأكد حرص الوزارة على توطين جزء كبير من هذا الإنفاق، وهذا بما يساهم في توفير فرص عمل واسعة للشباب السعودي.

بالإضافة إلى هذا لفت “الخطيب” خلال مشاركته في منتدى المحتوى المحلي 2026، إلى نجاح جهود الوزارة في توطين فرص العمل بالقطاع السياحي، إذ وصلت نسبة التوطين والتشغيل في المنتجعات التي افتتحت مؤخرًا بمنطقة البحر الأحمر إلى 50%.

يمكن متابعة المزيد من الأخبار حول وزير السياحة السعودي وما يُقدمه لخدمة القطاع من جهود ومبادرات، وهذا من خلال زيارة موقعنا لحظات نيوز.