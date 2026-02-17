ايقاف الخدمات للمقيم ماذا يشمل في السعودية 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 06:03 صباحاً - ايقاف الخدمات للمقيم ماذا يشمل في السعودية؟ وما هي شروط إيقاف الخدمات في السعودية؟ يحرص النظام في السعودية على رد الحقوق إلى أصحابها بصورة مستمرة، حيث إن الشخص المدين ينفذ عليه بعض القرارات لحين سد الدين، وسنعرض من خلال جريدة لحظات نيوز ما هي الخدمات التي يشملها قرار الإيقاف للمقيم.

ايقاف الخدمات للمقيم ماذا يشمل في السعودية

يعتبر نظام إيقاف الخدمات هو قرار إداري أو قضائي يصدر عن المحكمة لذوي الاختصاص لإلزام الشخص المدعى عليه بتسديد بما عليه من مطالب وإجباره على إعادة حقوق الغير سواء كان شخص أم جهة معينة، حيث إن النظام يطبق على كل من المواطن والمقيم، ومن الخدمات التي يتم وقفها عن المقيم هي:

استخراج أو تجديد رخصة السيارة.

إصدار وتجديد بطاقة الإقامة.

الخدمات البنكية والمصرفية.

السفر خارج المملكة أو تجديد جواز السفر.

بيع وشراء السيارات.

شروط إيقاف الخدمات في السعودية

هناك العديد من الشروط التي تتعلق بوقف الخدمات والتي تتضح في الآتي:

أن يكون القرار قضائي عبر وثيقة نظامية.

ألا تتجاوز فترة تنفيذ إيقاف الخدمات 180 يوماً.

انتهاء وسائل الإعلام والتبليغ بالقرار قبل البدء بتنفيذه.

عدم تنفيذ العقوبة إلا إذا تخطى الدين مليون ريال سعودي وبعد مرور 3 أشهر من إصدار القرار دون قيام المدعى عليه برد الحقوق لأصحابها وسداد المستحقات.

الخدمات التي لا يشملها الإيقاف على المقيمين في السعودية

نوهت الحكومة في المملكة العربية السعودية أنه على الرغم من إصدار قرار وقف الخدمات على الشخص المقيم، إلا أن هناك العديد من الخدمات التي لا يشملها القرار الصادر والتي منها:

الخدمات الصحية والعلاجية.

الحجز على المساكن أو السيارات للمقيمين.

التسوق الإلكتروني.

خدمة تصديق وتوثيق المستندات.

خدمات التعليم.

ما هي الجهات التي يحق لها إيقاف الخدمات

في إطار معرفة ايقاف الخدمات للمقيم ماذا يشمل في السعودية، يجب التعرف على أن هناك العديد من الخدمات التي لا يشملها قرار وقف الخدمات على المقيم في السعودية والتي تتضح في الآتي:

النيابة العامة إذا كان تحقق في جرائم ومخالفات.

الهيئة القضائية.

أمانات المناطق

لجان الأوراق التجارية.

الأجهزة الأمنية بكافة فروعها.

ديوان المراقبة العامة.

إمارات المناطق.

وزارة الداخلية.

لجان التسوية العمالية ومكاتب العمل.

أسباب إيقاف الخدمات في السعودية

من الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأسباب التي تضطر المحكمة من إصدار قرار وقف الخدمات عن الشخص المقيم والتي من أبرزها الآتي:

التأخير في سداد قيمة فاتورة المياه.

عدم سداد فاتورة الكهرباء.

التأخير في سداد أقساط البنوك والشركات.

عدم الوفاء بالالتزامات المالية من قبل التجار.

عدم القدرة على سداد المخالفات المرورية المستحقة.

تحرص المملكة العربية السعودية على الحفاظ على حقوق الأفراد من الأشخاص المديونين، حيث يتم وقف بعض الخدمات التي يرغبون بها لحين موعد التسديد.