سعر البتكوين (BTCUSD) يختبر مقاومة حاسمة قد تحدد الاتجاه القادم – توقعات اليوم – 24-10-2025

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعد محاولة فاشلة لتعويض جزء من خسائره السابقة، حيث واجه السعر مقاومة قوية حدّت من مكاسبه المؤقتة، يأتي هذا التراجع في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج عن تداول الزوج دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار الاتجاه الهابط المسيطر على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل يؤكد هذا المسار.

وفي الوقت نفسه تشير مؤشرات القوة النسبية إلى وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي باحتمال فقدان الزخم الإيجابي الحالي وبداية موجة هبوط جديدة على المدى القريب.

