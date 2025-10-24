سعر سهم ادنوك للتوزيع (ADNOCDIST) يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 24-10-2025

تراجع قليلاً سعر سهم الاتصالات المتكاملة (DU) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ما يشير إلى تضاعف الضغط السلبي على السهم خاصة مع استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 9.60 درهم، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 8.89 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط