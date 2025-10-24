5 احتياجات أساسية تهم الرضيع في شهره الأول.. للأمهات الجدد

الشهر الأول أهم شهر في حياة الرضيع

أم تحمل مولودها بعد الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أكتوبر 2025 06:59 صباحاً - بعد الولادة وتحقق حُلم الإنجاب تنشغل معظم الأمهات الجدد بعناية ورعاية وتنظيف ورضاعة أطفالهن، في حين تجد بعضهن صعوبة في فهم الإشارات ومعرفةومنها تفسير سبب ألمه المفاجئ أو بكائه المستمر أحياناً، وماذا تفعل عند اكتشافها أنها علامة معاناة؟ وإن استمرت هل تؤدي لمضاعفات خطيرة على صحة المولود؟ اللقاء مع أستاذة النساء والتوليد الدكتورة سلوى المرسى؛ للإجابة وشرح الكثير من تلك الاحتياجات وتفسير كيفية الاستجابة لها.في هذا الشهر تعمل الأم على توفير احتياجات الرضيع الأساسية؛ من رضاعة متكررة -كل ساعتين أو ثلاث ساعات- الرضاعة الطبيعية تقوي مناعة الرضيع، ونظراً لصغر معدته جداً في هذا الشهر؛ فهو يرضع كميات قليلة وعلى فترات متقاربة.الرضاعة الطبيعية هي المصدر الأساسي الكافي للتغذية والمناعة، ولا يحتاج الطفل لأي سوائل أخرى مثل الماء أو العصير في هذه المرحلة، يحتاج المولود إلى الرضاعة من 8 إلى 12 مرة في اليوم؛ أي رضعة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات.على الأم غسل اليدين جيداً بالماء والصابون قبل لمس الطفل أو تهيئته للرضاعة الطبيعية؛ لحمايته من العدوى، حيث إن مناعته ضعيفة.

إشارات لضرورة زيارة الطبيب

زيارة الطبيب

عدم استجابة الطفل لكلمات وأصوات ولمسات المحيطين به، هدوؤه وعدم تفاعله مع صوت أمه، توقف التنفس.

السعال المستمر يشير إلى الإصابة بالاختناق، كما أن تغير لون الأظافر أو شحوب وجه الطفل يعني عدم حصوله على كميات كافية من الأكسجين.

جفاف الجسم من أخطر المشاكل التي قد يتعرض لها الأطفال، وجفاف شفتيه علامة، ويوجِب طلب المساعدة الطبية أيضاً.

استمرار ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن تنتج عنه مجموعة من العواقب الخطيرة، وفي حال لم تنخفض؛ فلا بُدَّ من مراجعة الطبيب.

البكاء المستمر المصحوب بالحمى، يمكن أن يكون أحد أعراض العديد من الأمراض، وهو ما يوجِب زيارة الطبيب.

علامات خطر انتبهي لها

أم تتحدث مع رضيعها

تابع: أعراض يجب الانتباه إليها

مولود نائم

لا يتحرك الطفل عندما تفركين قدمه أو يديه، وينام معظم الوقت، ويستيقظ وهو يبكي طلباً للرضاعة، أو إذا بدا تنفسه بطيئاً.

لا يقوم بأي حركات؛ فذلك علامة على خطأ ما؛ نظراً لأن حديثي الولادة يحتاجون إلى تنظيم درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب بالحركة.

الحمى وارتفاع درجة حرارة جسم الطفل أعلى من 37.5 درجة مئوية؛ تُعَدُّ من علامات الخطر عند المولود الجديد، وقد تكون بسبب إصابة الطفل بالعدوى أو الاضطرابات الأيضية، أو غيرها من الأمراض الخطيرة.

أمراض القلب الخلقية، والالتهاب الرئوي، أو التهاب السحايا "عدوى الدماغ".

درجة حرارة جسم طفلك حديث الولادة المنخفضة إحدى علامات الخطر كذلك عند المولود الجديد؛ فإذا كانت أقل من 35 درجة مئوية؛ فاتصلي بطبيبك في أقرب وقت.

يُعَدُّ اليرقان مشكلة شائعة، ويُعَدُّ إحدى علامات الخطر عند الأطفال حديثي الولادة، إذا تُرِك دون علاج.

علامات تشير إلى أن مولودك بصحة جيد

رضيع يتمتع بالصحة والحيوية

يستجيب للرضاعة بشكل منتظم وطبيعي كل 2- 4 ساعات، سواء كانت رضاعة طبيعية أو صناعية. تقومين بتغيير الحفاضات بمعدل 8 إلى 10 مرات في اليوم، منها 4 إلى 6 مرات حفاظات مبللة، و2 إلى 4 حفاظات متسخة. لون جلده وردي، وفي حال تحول لونه إلى اللون الأصفر، وهذا أمر طبيعي في اليوم الثالث بعد الولادة؛ يمكنك زيارة الطبيب للاطمئنان. ينام الطفل بمعدل طبيعي وكافٍ خلال اليوم، ينمو مولودك ويكتسب الوزن المطلوب بمرور الوقت. يبكي بشكل طبيعي في حالات معينة مثل الجوع أو الألم او لرغبته في النوم أو تغيير الحفاضات، وعندما يزول السبب يتوقف عن البكاء.

حافظي على منطقة الحبل السري نظيفة وجافة، قومي بلف الحفاض أسفل الحبل السري لتعرضه للهواء، وجففيه جيداً بعد الاستحمام بلفافة شاش. يستحم الطفل بإسفنجة مبللة حتى يسقط الحبل السري، وبعد ذلك يمكن الاستحمام مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.تحدثي مع طفلك بنبرة صوت لطيفة وهادئة؛ فهذا يساعد على بناء علاقة قوية بينكما ويحفز نموه، وحاولي التواصل بصرياً مع طفلك لتعزيز الروابط العاطفية، ولا تترددي في طلب المساعدة من العائلة والأصدقاء والأقارب في الأيام والأسابيع الأولى لتقليل الضغط عليك، وتجنبي استخدام العطور النفاذة ومزيلات العرق القوية؛ لأنها قد تنفر الطفل من الرضاعة الطبيعية.إدراك أن وزن الطفل ينقص 10% في الأيام الثلاثة الأولى من الولادة، ويعود الوزن خلال الأيام ما بين 7 و10 أيام مع الرضاعة الكافية؛ حيث يبدأ المولود الرضاعة خلال نصف ساعة من الولادة.الاهتمام بقياس الحرارة للطفل بشكل دوري في الفترة الأولى بعد الولادة؛ لمعرفة ما وراءها من أسباب مرضية تؤثر في لون الرضيع وقابليته للرضاعة.يبكي كثيراً، لا يقبل الرضاعة، قليل النوم أو لا ينام أبداً، يفقد وزنه، يبدو جلده أزرقَ أو أرجوانياً أو أصفرَ أو أبيضَ. يعاني من الإمساك أو يعاني صعوبة في التنفس.إذا توقف طفلك عن الرضاعة؛ فقد يكون ذلك أمراً مؤقتاً، ويمكن أن يكون أيضاً علامة على أعراض مَرضية أكثر خطورة، لذا عليك مراجعة الطبيب المعالج من الفور؛ لأن عدم حصول طفلك على ما يكفي من الحليب، يمكن أن يؤدي إلى إصابته بأعراض الجفاف، وسوء التغذية، وضعف المناعة، أو حتى الموت.التشنج علامة خطيرة عند الأطفال حديثي الولادة، ومن المهم معرفة السبب وراء الإصابة بها؛ إذ يُعَدُّ التشنج نوبة يمكن أن تحدث عند حديثي الولادة؛ حيث يؤدي الارتفاع المفاجئ للطاقة الكهربائية في الدماغ إلى انقباض عضلات الجسم واسترخائها بسرعة.وقد يُصاب الأطفال أيضاً بالتشنجات؛ بسبب إصابتهم بأعراض الحمى أو العدوى، أو صدمة أو نقص الأكسجين في الدماغ عند الولادة، كما قد تكون نتيجة لانخفاض مستويات السكر.وهؤلاء الأطفال الذين يعانون من التشنجات، قد يعانون كذلك من أعراض مصاحبة لها، كوجود حركات غير عادية في الوجه؛ مثل رمش العين الزائد، تصلب العضلات أو اهتزازها، وصعوبة في التنفس.أحد المخاوف الأكثر شيوعاً عند حديثي الولادة هو أنه قد لا يتنفس بشكل جيد، حيث يميل هؤلاء الأطفال إلى التنفس بسرعة، وهناك عدة عوامل مختلفة يمكن أن تسبب ذلك، ولكن إذا لاحظتِ أياً من هذه العلامات على طفلك حديث الولادة؛ فمن الضروري الاتصال بطبيبك من الفور.ومن أكثر علامات الخطر شيوعاً عند الأطفال حديثي الولادة؛ هو انقباض الصدر، الذي يحدث عندما لا تتطور رئتا الطفل بشكل جيد، وبالتالي لا يمكنه الزفير بسهولة.أول شيء يجب على الأم الانتباه إليه هو لون بشرة الطفل، حيث يجب أن يكون وردياً وليس أبيض أو أزرق، وإذا كانت بشرته شاحبة أو رمادية؛ فقد يعاني من عدوى أو مرض آخر.يجب التحقق من رسم الصدر، من خلال مشاهدة الطفل وهو نائم أو يتنفس، فإذا غاص صدره في معدته في أثناء الشهيق؛ فيُعَدُّ هذا أيضاً علامة على وجود خطأ ما في نمط تنفسه.يتحقق الأطباء من مستوى اليقظة عند حديثي الولادة، ومن توتر العضلات والقُدرة على تحريك الذراعين والساقين بشكل متساوٍ، ويمكن أن تكون الحركات غير المتكافئة علامة على وجود خلل في الأعصاب "مثل شلل العصب".ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.